Claudiu Manda îl atacă pe Ilie Bolojan: „Sănătatea nu este locul pentru tăieri bugetare”. Mesaj dur după criza de la Marie Curie

Mesajul transmis de liderul PSD readuce în prim-plan dezbaterea privind echilibrul dintre disciplina fiscală și finanțarea serviciilor publice esențiale, într-un context în care sistemul medical se confruntă cu lipsa personalului și cu presiuni tot mai mari asupra infrastructurii sanitare.

Claudiu Manda: „Sănătatea nu este locul pentru obsesia tăierilor”

Într-o postare publicată pe Facebook, Claudiu Manda i-a transmis premierului interimar că sănătatea nu poate deveni un domeniu în care prioritare sunt exclusiv economiile bugetare.

„Domnule Bolojan, sănătatea nu este locul în care vă puteți demonstra obsesia pentru tăieri și calcule bugetare”, a afirmat europarlamentarul.

Secretarul general al PSD a subliniat că statul are obligația constituțională și morală de a garanta accesul cetățenilor la servicii medicale de calitate, indiferent de situația financiară a bugetului.

Potrivit acestuia, accesul la un sistem public de sănătate care oferă tratament cu profesionalism, responsabilitate și demnitate nu reprezintă un privilegiu, ci una dintre cele mai importante responsabilități ale statului român.

PSD susține că reducerea deficitului nu trebuie făcută în detrimentul sănătății

Claudiu Manda a precizat că România are nevoie de stabilitate economică și de o administrare responsabilă a finanțelor publice, însă avertizează că măsurile de reducere a deficitului bugetar nu trebuie să afecteze funcționarea sistemului medical.

În opinia sa, prioritățile unui executiv responsabil trebuie stabilite în funcție de impactul asupra cetățenilor, iar sănătatea trebuie să rămână în centrul deciziilor guvernamentale.

„Un guvern responsabil nu stabilește doar cifre. Stabilește priorități. Iar prima prioritate trebuie să fie întotdeauna omul. România nu se poate vindeca îmbolnăvindu-și propriul sistem de sănătate”, a transmis liderul PSD.

Europarlamentarul a insistat că în situațiile de urgență, în special atunci când este vorba despre copii, considerentele financiare nu pot prevala în fața obligației statului de a salva vieți.

„Atunci când un copil ajunge la Urgență, niciun calcul bugetar nu poate fi mai important decât datoria de a-i oferi îngrijirea de care are nevoie”, a declarat acesta.

Critici directe la adresa premierului Ilie Bolojan

În finalul mesajului, Claudiu Manda a formulat critici directe la adresa lui Ilie Bolojan, susținând că după aproximativ 80 de zile la conducerea Guvernului nu există rezultate concrete resimțite de populație.

Potrivit acestuia, discursul public al premierului s-a concentrat aproape exclusiv pe reducerea cheltuielilor, deficitul bugetar și măsurile de austeritate, fără să fie prezentate politici care să îmbunătățească în mod direct viața românilor.

„Românii au auzit aproape zilnic despre tăieri, ultimatumuri, deficit și calcule bugetare. Nu au auzit însă despre măsuri care să le facă viața mai bună. Poate că a venit momentul să ascultați și oamenii”, a transmis Manda.

Mediafax