Hai, România! Naționala întâlnește azi Bosnia. Militarii din Sarajevo i-au vizitat pe tricolori

Meciul va putea fi urmărit în direct pe PrimaTV.

Potrivit FRF, meciul este decisiv pentru locul al doilea în grupa de calificare, dar care îi poate ține pe tricolori cu șanse la prima poziție.

În primăvară, elevii lui Lucescu, deși au dominat jocul, au ratat mai multe ocazii de a marca, iar preliminariile Cupei Mondiale s-au încheiat cu scor 0-1 în fața Bosniei, acasă, pe Arena Națională.

Acum, cele două naționale se întâlnesc la Zenica, în Bosnia, iar ambele luptă pentru locurile 1-2 care îi vor propulsa pe câștigători la Mondial sau la baraj.

În conferința premergătoare meciului, Mircea Lucescu spunea că nu simte presiune, ci doar o mare responsabilitate pentru a pregăti o echipă care să ajungă la Mondial.

Vizită surpriză pentru tricolori înainte de meciul România-Bosnia

Aflați la Zenica, tricolorii au avut parte de un moment special înainte de meciul România - Bosnia. Militarii români aflați în misiune internațională la Sarajevo i-au vizitat pe tricolori și le-au transmis un mesaj de încurajare.

După antrenamentul de vineri seară, un grup de militari români din cadrul operației EUFOR Althea, cantonat în baza militară Butmir din Sarajevo, i-a vizitat pe tricolori pentru a le transmite susținerea lor necondiționată, scrie FRF.

„Ne mândrim cu voi și vă vom susține necondiționat. Suntem departe de casă și de cei dragi, dar voi aduceți România mai aproape de noi. Vrem să știți că mâine seară, cu toții vom fi cu inima și sufletul alături de voi. Hai, România!”, a fost mesajul militarilor români pentru tricolori, la Zenica.

Ianis Hagi a primit Drapelul României și emblema Batalionului Multinațional EUFOR chiar de la comandatul batalionului. „Ca de la comandant la comandant”, a spus acesta.

Elevii lui Lucescu au transmis un mesaj de recunoștință pentru militarii români aflați în misiune în afara granițelor: „Vă mulțumim pentru vizită, pentru încurajări și pentru felul în care reprezentați România în fiecare zi. Munca voastră, sacrificiul și responsabilitatea de care dați dovadă ne inspiră și ne motivează. Suntem onorați să vă avem alături de noi și vă purtăm respectul nostru deplin. Aveți toată admirația echipei naționale. Hai, România!”

(sursa: Mediafax)