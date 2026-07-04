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Seară legendară la CM 2026: Cum a spulberat Messi recordurile lui Pelé și Mbappé în meciul cu Capul Verde

de Redacția Jurnalul    |    04 Iul 2026   •   12:40
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Seară legendară la CM 2026: Cum a spulberat Messi recordurile lui Pelé și Mbappé în meciul cu Capul Verde
Hepta.ro/ Messi atinge borna istorică de 30 de meciuri și devine primul om cu 20 de goluri

Căpitanul naționalei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi, și-a consolidat statutul de cel mai prolific și longeviv jucător din istoria Cupei Mondiale, stabilind o serie de recorduri în victoria cu 3-2, după prelungiri, împotriva Capului Verde, în șaisprezecimile de finală ale ediției din 2026.

Lionel Messi a devenit, odată cu fluierul de start al partidei de la Miami Gardens, primul fotbalist din istorie care atinge borna de 30 de meciuri disputate la turneele finale ale Cupei Mondiale. Totodată, el a ajuns la 27 de partide începute ca titular, un alt record al competiției.

Golul înscris în minutul 29 i-a adus alte două performanțe fără precedent. Potrivit statisticilor Opta, Messi este primul jucător care marchează cel puțin șapte goluri la două ediții diferite ale Cupei Mondiale, după cele șapte reușite din Qatar 2022 și cele șapte goluri înscrise până acum la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

De asemenea, atacantul argentinian și-a extins la opt meciuri consecutive seria partidelor în care a marcat la Cupa Mondială, un nou record al competiției. Seria a început în fazele eliminatorii ale ediției din 2022.

Prin reușita împotriva Capului Verde, Messi a ajuns la 20 de goluri marcate la turneele finale ale Cupei Mondiale, consolidându-și primul loc în clasamentul marcatorilor all-time ai competiției. El este urmat de Kylian Mbappé, cu 18 goluri, și de Miroslav Klose, autor a 16 goluri.

Totodată, cu șapte reușite, Messi conduce și clasamentul golgheterilor ediției din 2026, având un gol avans față de Mbappé.

Argentina s-a calificat în optimile de finală după victoria cu 3-2, obținută după prelungiri în fața surprizei turneului, Capul Verde, urmând să înfrunte Egiptul în faza următoare a competiției.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: Lionel Messi Cupa Mondiala 2026 recorduri
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