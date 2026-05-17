x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international Mutare importantă în Premier League: Cine este noul antrenor de la Chelsea?

Mutare importantă în Premier League: Cine este noul antrenor de la Chelsea?

de Redacția Jurnalul    |    17 Mai 2026   •   18:00
Mutare importantă în Premier League: Cine este noul antrenor de la Chelsea?
Hepta/Xabi Alonso are 44 de ani și va fi antrenor la Chelsea.

Fostul mijlocaș al echipei Liverpool, Xabi Alonso, a fost numit antrenor la Chelsea, cu un contract pe patru ani, începând din luna iulie, informează BBC.

Spaniolul, în vârstă de 44 de ani, era disponibil după ce a părăsit Real Madrid în ianuarie 2026, la mai puțin de opt luni de la semnarea unui contract pe trei ani.

Anterior, el a antrenat timp de trei ani echipa Bayer Leverkusen, conducând clubul german la primul titlu de campioană a Bundesligii în 2024, precum și la Cupa Germaniei.

Anunțul vine la o zi după ce Chelsea a pierdut finala Cupei Angliei în fața echipei Manchester City.

Calum McFarlane rămâne antrenor interimar pentru ultimele două meciuri din Premier League.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: xabi alonso chelsea premier league
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri