Scor de tenis în Liga Campionilor la fotbal. Barcelona a trecut de Olympiakos cu 6-1

de Redacția Jurnalul    |    21 Oct 2025   •   22:27
Scor de tenis marți, în Liga Campionilor la fotbal. Barcelona a trecut de Olympiakos Pireu cu 6-1, după ce la pauza scorul era 2-0.

În partida de fotbal de marți seara dintre Barcelona și Olympiakos Pireu s-au înscris șapte goluri. Meciul care s-a disputat în Spania și a fost câștigat de gazde cu scorul 6-1.

La pauză scorul a fost 2-0, iar în prima parte a reprizei secunde grecii au avut un gol anulat. Totuși, oaspeții au reușit să reducă din diferență, dar apoi a urmat potopul de goluri ale catalanilor. Ei au înscris patru goluri în doar 11 minute.

Marți seara se mai joacă alte opt partide în Liga Campionilor. Arsenal Londra-Atletico Madrid, Leverkusen-PSG și PSV-Napoli sunt capetele de afiș.

(sursa: Mediafax)

