Șoc la Mondial: Sora lui Ronaldo anunță retragerea starului de la naționala portugheză

La 41 de ani, Ronaldo a devenit primul fotbalist din istorie care a marcat la șase ediții diferite ale Cupei Mondiale. Totuși, acesta ar putea fi ultimul său mare turneu internațional.

Ronaldo a declarat în trecut că nu intenționează să se retragă din fotbal înainte de a atinge pragul de 1.000 de goluri în carieră. În prezent, are 975.

Cu toate acestea, sora sa mai mare, Katia Aveiro, a făcut o declarație surprinzătoare despre viitorul lui la echipa națională. Cu puțin timp înaintea meciului dintre Portugalia și Croația, disputat la Toronto, Katia a acordat un interviu postului portughez Sport TV, citat de The Sun.

„Din informațiile pe care le am, dintr-o sursă de încredere, cred că acesta este ultimul dans, așa că trebuie să ne bucurăm de el. Cred că nu își va lua rămas-bun chiar astăzi, dar momentul se apropie. Sunt convinsă că acesta este turneul de adio. Bucurați-vă de el cât puteți, pentru că va fi greu să găsim pe cineva care să ajungă la 200 de goluri. Vorbesc despre echipa națională a Portugaliei”, a declarat aceasta.

Cristiano Ronaldo este cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional masculin, cu 145 de goluri înscrise pentru reprezentativa Portugaliei.

Totuși, la Cupa Mondială, recordul de goluri îi aparține lui Lionel Messi, campion mondial în 2022, care a înscris de 18 ori la turneul final.

Ronaldo este așteptat să își continue cariera la nivel de club cel puțin până în 2027, când îi expiră contractul cu Al Nassr.

Dacă va trece de Croația, Portugalia va întâlni în optimile de finală campioana Europei, Spania.

Câștigătorul a cinci Baloane de Aur s-a logodit cu partenera sa, Georgina Rodriguez, în august anul trecut, iar cei doi intenționează să se căsătorească după Cupa Mondială.

(sursa: Mediafax)