Șoc la Real Madrid! Xabi Alonso, dat afară după doar 8 luni

Xabi Alonso pleacă de la Real Madrid după doar opt luni. Alvaro Arbeloa, noul antrenor al „galacticilor”

Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid, la doar opt luni de la preluarea echipei. Clubul blanco a anunțat despărțirea „de comun acord”, iar înlocuitorul său este Alvaro Arbeloa, fost coleg al lui Alonso la Liverpool și actual antrenor al echipei B a madrilenilor.

Despărțire rapidă pe „Santiago Bernabéu”

Real Madrid a confirmat luni plecarea lui Xabi Alonso, în vârstă de 44 de ani, într-o mișcare surprinzătoare având în vedere startul promițător al sezonului. La doar câteva minute după anunț, clubul a oficializat numirea lui Alvaro Arbeloa ca nou antrenor principal al echipei mari.

Decizia vine pe fondul rezultatelor fluctuante din ultima perioadă. Duminică, Real a pierdut Supercupa Spaniei în fața marii rivale Barcelona, iar în La Liga se află la patru puncte în spatele catalanilor.

Un mandat scurt, dar intens pentru Xabi Alonso

Fostul mijlocaș al lui Real Madrid a revenit pe Bernabéu vara trecută, după ce a scris istorie cu Bayer Leverkusen, câștigând Bundesliga în 2024. Alonso l-a înlocuit pe Carlo Ancelotti, însă mandatul său a fost marcat de tensiuni și rezultate inegale.

Fostul mijlocaş şi strateg al lui Liverpool (2004-2009), Real (2009-2014) şi Bayern Munchen (2014-2017), campion mondial (2010) şi dublu campion european (2008, 2012) cu naţionala Spaniei, Xabi Alonso îşi demonstrase calităţile conducând clubul german la o triplă istorică în 2024 (Campionat, Cupa Germaniei şi Supercupa).

Deși a obținut 24 de victorii în 34 de meciuri, echipa a suferit înfrângeri dureroase:

5-2 cu Atletico Madrid

eșecuri în Champions League cu Liverpool și Manchester City

o înfrângere cu Celta Vigo, după care jucătorii au fost huiduiți de suporteri

Potrivit jurnalistului BBC Sport, Guillem Balague, ruptura s-ar fi produs din cauza „unui conflict între metodologia clară a antrenorului și jucători care preferă să se bazeze pe instinct”.

Mesajul de adio al clubului

În comunicatul oficial, Real Madrid a transmis:

„Xabi Alonso va avea întotdeauna afecțiunea și admirația fanilor madrileni. Este o legendă a clubului și a reprezentat mereu valorile Realului. Real Madrid va fi întotdeauna casa sa.”

Alvaro Arbeloa, pariul conducerii

Noul antrenor, Alvaro Arbeloa (42 de ani), a fost promovat de la echipa secundă a clubului, pe care o antrenează din 2020. Deși nu are experiență ca tehnician la nivel de seniori, Arbeloa este un nume respectat în vestiar și în club.

Ca jucător, a bifat un palmares impresionant:

2 Ligi ale Campionilor cu Real Madrid

Campion mondial cu Spania în 2010

Dublu campion european cu naționala Spaniei

Arbeloa va debuta miercuri, în optimile Cupei Regelui, în deplasarea cu Albacete.