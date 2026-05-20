Strategia lui Hagi pentru Georgia și Țara Galilor

Naționala de fotbal a României va juca în Georgia, în 2 iunie, și pe teren propriu, cu Țara Galilor, în 6 iunie.

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat primele măsuri la Națională la o lună de la preluarea mandatului.

„Primul nostru obiectiv a fost să identificăm, să evaluăm jucătorii, echipa națională, fiecare jucător în parte, atât colectiv, cât și individual. Și am lucrat foarte mult la acest lucru, la acest obiectiv. Decizia noastră împreună cu stafful, a mea și a staffului, e că o să luăm trei jucători pe post”, a spus selecționerul.

Printre aceștia se vor număra și jucători foarte tineri care „să aducă energie, entuziasm în colectiv”, a spus Hagi.

„Am decis să luăm trei jucători pe post, pentru că față de ceilalți selecționeri, eu sunt nou și ei trebuie să mă cunoască, să ne prezentăm în fața jucătorilor cu conceptul tehnic, care e viziunea și toată strategia și filozofia care o să avem. Să fie cât mai mulți”, a mai spus antrenorul.

El spune că în ultima perioadă a fost să vadă meciuri, 17 în țară și unul în străinătate.

„Unicul obiectiv al nostru e să mulțumim suporterii pentru că reprezentăm România. (...) Mă știți, mă cunoașteți, știți că-mi place să atac, știți că-mi place să am posesie, știți că-mi place echipa mea și defensiv să fie foarte bună și foarte curajoasă. Ne trebuie curaj, ne trebuie încredere și convingere”, a mai spus Gheorghe Hagi, care a precizat „sper să ne calificăm la europene”.

Lotul pentru primele două meciuri va fi anunțat zilele următoare. Hagi spune că jucătorii vor ajunge pe rând în cantonamentul Naționalei.

„Am luat 33 de jucători pentru că la primul meci cu Georgia vor juca unii, o echipă, și la meciul cu Țara Galor va juca altă echipă. Deci avem două echipe, o să jucăm cu două echipe. Pentru că ne vin jucătorii pe parcurs și atunci o să folosim două echipe care să joace, să fie proaspete”, a explicat antrenorul naționalei României.

Despre Andrei Rațiu, Hagi a spus că „o să vină, am vorbit cu el, după ce va avea o zi, două libere, o să vină și o să joace în meciul doi. În meciul al doilea, acasă, cu Țara Galilor”.

(sursa: Mediafax)