Leul se depreciază din nou în raport cu principalele valute

de Redacția Jurnalul    |    20 Mai 2026   •   14:00
Hepta/Leul se depreciază la cotația BNR

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2358 lei, în urcare cu 0,88 bani (+0,17%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2270 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5179 lei, în creştere cu 1,88 bani (+0,42%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,4991 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7150 lei, în creştere cu 0,02 bani, faţă de 5,7148 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 651,1807 lei, de la 656,8982 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

