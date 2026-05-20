Efect de bumerang! Pericolul ascuns din spatele eliminării sălilor de jocuri

"Lucrez din 2010 cu dependenţii de jocuri de noroc şi avem o asociaţie care se numeşte "Joc Responsabil", la care oamenii vin, le oferim gratuit tratament şi sunt foarte multe cazuri cu final fericit. Oamenii vin în timp util pentru că unii dintre ei sunt trimişi din sălile de joc, unde există personal calificat care identifică şi recunoaşte semnele unei vulnerabilităţi. Când spun că vin prea târziu, nu prea se mai poate face nimic. Dependenţii cu care am lucrat mi-au spus că trăirea lor, adrenalina şi dopamina simţite în momentul în care se duc acolo sunt la fel de mari şi atunci când câştigă, şi atunci când pierd. Acest sistem al dopaminei care se creează nu se va opri dacă se interzic jocurile. El se va duce în altă parte şi va începe poate să consume mai mult alcool, poate droguri, alte feluri de dependenţă. Există şi pericolul foarte mare al migrării către piaţa neagră, iar acolo nu există nicio măsură de autoexcludere, nu există niciun fel de monitorizare, nu există absolut nimic care să poată controla ce se întâmplă", a menţionat Leliana Pârvulescu, la o dezbatere privind viitorul reglementării jocurilor de noroc în România, organizată de federaţie.



Potrivit acesteia, dependenţa comportamentală de jocuri de noroc este una mult mai uşor de gestionat comparativ cu dependenţa de alcool sau de droguri.



"Funcţionează foarte bine măsura auto-excluderii, pentru că în momentul în care ei se autoexclud nu mai au cum să ajungă acolo. Efectiv, sunt controlaţi, sunt identificaţi şi nu au cum să ajungă. Trebuie să ne axăm pe finanţări pentru tratament, este mult mai important", a mai spus coordonatoarea asociaţiei.



În opinia sa, aceste reglementări trebuie menţinute în continuare şi chiar completate cu nişte direcţii foarte clare, care ajută inclusiv specialiştii care lucrează cu persoanele vulnerabile.



"Trebuie să ne axăm pe formare de specialişti în domeniu, ceea ce Asociaţia Joc Responsabil în care activez deja face de ceva timp şi cu nişte rezultate extrem de bune. Trebuie să ne axăm pe programe de screening şi de intervenţie timpurie. Educaţia este cel mai important lucru", a adăugat aceasta.



Preşedintele Federaţiei Organizatorilor de Jocuri de Noroc (FEDBET), Alexandru Domşa, a afirmat miercuri că industria jocurilor de noroc se confruntă cu o problemă de supra-reglementare şi cu un vid legislativ generat de lipsa unor norme tranzitorii privind autorizarea locală, situaţie ce a dus deja la închiderea unei treimi din locaţiile din ţară.

AGERPRES