Ludovic Orban se laudă cu un stadion pe care nu-l va construi niciodată

Liderul PNL a pus ochii pe masa de suporteri dinamoviști și vrea să le obțină voturile, deloc puține, la alegerile parlamentare de duminică. Cum? Cu ce? Păi cu una dintre cele mai mari dorințe ale „câinilor”: un stadion modern. Cum nu-l doare gura să facă promisiuni, Ludovic Orban declară senin că va construi în doi ani o nouă arenă.

Cu ochii pe voturile dinamoviștilor, premierul a uitat să se mai uite și pe legi. „Dinamoviștii să stea liniștiți. În maximum doi ani vor avea stadion nou”, declară Ludovic Orban. Ce ar trebui să știe prim-ministrul, dacă s-ar uita prin puținele acte normative care reglementează bazele sportive, este faptul că dacă demolezi un stadion pentru a construi altul, cel nou trebuie să aibă aceleași facilități precum cel vechi. Deci, dacă stadionul vechi are pistă de atletism, cel nou trebuie să aibă pistă de atletism! Dacă cel vechi are velodrom, cel nou trebuie să aibă velodrom! Asta o spune legea. Însă Orban, într-o crasă necunoaștere (sau ignorare) a legii, promite stadion fără pistă de atletism, pentru că asta doresc suporterii, iar el dorește votul lor. După aia… Dumnezeu cu mila. Va găsi ulterior justificări după ce se va vedea cu sacii-n căruță. Că legea nu-l lasă, că sunt litigii, că nu sunt bani, că… etc.

Vecinii sunt împotrivă

Cele două locații posibile sunt pe amplasamentul actualului stadion sau mai în spate, în locul velodromului. Pentru ambele situații răspunsul este unul singur: nu se poate. Actualul stadion este în coproprietate cu o firmă a lui Nicolae Badea, care nu intenționează să-și cedeze partea decât dacă primește aceeași coproprietate și la noul stadion, o treabă imposibilă din punct de vedere legal. Nu se mai poate înstrăina un bun construit din bani publici unui privat. Badea este proprietar pe o bucată din actualul stadion și dorește același lucru și la viitorul stadion. Asta nu se poate, și atunci blochează și el construcția. Și, la urma-urmei, de ce și-ar ceda o proprietate în centrul Bucureștiului? Este om de afaceri și nu are niciun interes să facă cadouri atât de valoroase.

Nici în spate, în locul velodromului nu se poate, cel puțin pentru moment. Pe de-o parte, vecinii au înaintat în instanță mai multe acțiuni de blocare a unui proiect de construcție acolo. Pe de altă parte, acolo există un velodrom, singurul din țară! Demolarea lui obligă construcția unuia nou pe aceeași locație (așa spune legea). Ar fi culmea ca în locul unui stadion cu pistă să se construiască unul cu… velodrom. Și atunci, cum? Suspendat?!

Când i-am expus situația fostului viceprimar al Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, și el cu o tolbă plină de promisiuni când era la PNL, mi-a replicat că „este posibil ca proiectul să includă tribune retractabile care să facă loc și unui velodrom. Un fel de stadion multifuncțional”, spunea acesta în toamna lui 2019. „Păi dacă e așa, poate fi și o pistă de atletism retractabilă”, i-am replicat. „Da, poate fi o soluție”. Însă în acest proiect ultrafuturist costurile cresc exponențial, suma alocată de la buget, de 100 de milioane de euro, este departe de a fi suficientă.

De altfel, despre posibilul proiect cu „chestii retractabile” nu s-a mai vorbit deloc de atunci.

Marcel Vela și-a uitat și el vorbele

Și ministrul de Interne, Marcel Vela, a uitat ce a spus în campania electorală de la locale. Ce a promis astă vară? Evident, „un stadion nou, modern, fără pistă de atletism”. După succesul partidului în alegeri a lăsat-o moartă cu subiectul Dinamo. Mai nou este mai preocupat de Stațiunea Muntele Mic, din Caraș-Severin, decât de stadionul Dinamo. Sau, cine știe?, poate vrea să construiască noul stadion chiar acolo, în Banat…

Lăsând gluma, stadionul „în formă de picătură de apă” promis de ministrul Vela va fi, pentru mulți ani de acum înainte, o iluzie în formă de lacrimă pe obrazul dinamoviștilor. Realitatea este una singură: deocamdată stadionul nu se poate construi în Complexul Sportiv Dinamo. Însă, pentru voturi, politicienii nu se sfiesc să amăgească suporterii.