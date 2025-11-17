Mircea Lucescu: Eu sunt vinovat, nu se ştie dacă voi mai fi la baraj

Întrebat cum pregăteşte echipa pentru baraj, el a răspuns: "Nu se ştie dacă eu voi mai fi la baraj. Aşa că nu e niciun fel de problemă. Echipa se construieşte în momentul de faţă. Jucătorii ştiu ce au de făcut şi pe urmă vom vedea ce se întâmplă. Am o vârstă, cine ştie, mâine mă îmbolnăvesc şi nu mai... Doamne-fereşte. Aşa că vedem. Până în martie e ceva timp. Oricum, dacă i-aş avea o săptămână la dispoziţie pe jucători lucrurile s-ar schimba complet. Cum am avut la meciul cu Austria, pentru că am avut meciul cu Moldova. Deci să am măcar o săptămână să îi am, nu două zile. Nu e uşor să intri în mintea lor în timpul ăsta, pentru că fiecare vine cu filosofia clubului. De exemplu, Racoviţan a jucat foarte slab, dar eu îl înţeleg pentru că la club e al treilea fundaş central, iar la naţională distanţele sunt puţin mai mari şi el puţin s-a pierdut. Nu spun că el a pierdut meciul. Dar eu sunt vinovat. Întotdeauna şeful e vinovat indiferent ce se întâmplă pentru că nu a găsit soluţiile cele mai bune. Sunt vinovat că arbitrul nu a dat roşu, că la meciul celălalt nu ni s-a dat penalty... sunt vinovat şi pentru asta".



Lucescu a refuzat să spună clar dacă va continua sau nu după meciul cu San Marino, ultimul din grupa de calificare la CM 2026. "Nu mă întrebaţi asta. Întrebaţi de jocul de mâine. Ăsta e cel mai important lucru acum. În rest, ce va fi, vom vedea. Staţi puţin. Vreau să pun lucrurile la punct. De când am venit sunt întrebat când îmi dau demisia. Ziariştii sunt interesaţi pentru că e o informaţie. Dar informaţia asta dispare, a doua zi nu mai există. Voi greşiţi (n.r. - reprezentanţii presei). Am spus eu că nu sunt sigur că voi continua? Am spus că nu vreau să discut despre asta şi că vom vedea ce se va întâmpla. Nu ştiu, mă frecaţi ca să ajungeţi la acelaşi lucru... ca să spun eu că nu o să mai fiu. Asta vreţi voi", a menţionat el.



Selecţionerul s-a arătat în continuare afectat de înfrângerea din partida cu Bosnia-Herţegovina (scor 1-3), în urma căreia România a pierdut orice şansă de a încheia grupa pe locul 2. El a menţionat că jucătorii săi au prestat un joc "defensiv, fricos şi previzibil" şi le-a reproşat că nu au reuşit să conserve avantajul de 1-0 din prima repriză.



"Am avut aseară o discuţie cu băieţii, o discuţie dificil de purtat după tot ce s-a întâmplat. Iar azi dimineaţă, cu mintea mai limpede, am reluat, am văzut meciul şi ce s-a întâmplat în repriza a doua. Apoi am prezentat echipa din San Marino cu potenţialul ei actual. Eu nu pot să mă desprind de ultimul meci pentru că am făcut într-adevăr nişte greşeli enorme, pe care însă nu pot să le discut pentru că indiferent ce argument aş aduce ar fi transformat într-o critică la adresa jucătorilor. Cu toate că aşa cum eu răspund de rezultate, jucătorii trebuie să răspundă de joc şi de indicaţiile pe care le primesc. Atunci când nu se respectă nişte indicaţii care duc pe urmă la înfrângere sigur că eu trebuie să iau măsuri. Pentru că nu e posibil, după un meci cu Austria senzaţional... în repriza a doua adversarii şi-au luat nişte măsuri, însă greşelile au venit de la noi. Din jocul defensiv fricos şi previzibil al nostru, pentru că am întors spatele construcţiei de joc. Am avut peste 30 de mingi date absolut aiurea adversarului. Lucru care nu favorizează în niciun fel calităţile jucătorilor noştri. Adversarii nu au avut ocazii de gol. Golurile le-am luat absolut aiurea. Noi nu am avut comunicare în apărare. Am pierdut pentru că ne-a fost frică în repriza a doua. În disputa cu Bosnia, noi am avut trei reprize, ei una. Mi-aş dori ca România să întâlnească Bosnia în alte condiţii. Eu asta le-am reproşat băieţilor, atitudinea total negativă din finalul de meci. Atunci se joacă cu inteligenţă, să ştii să întrerupi jocul, să ştii să construieşti lung şi aşa mai departe", a spus Lucescu.



"Eu sunt cel vinovat că nu reuşesc să îi aduc pe jucători în alea două zile la cel mai înalt nivel şi de a se putea bate cu echipe care au jucători care evoluează titulari la cluburi. Eu am cea mai mare vină, pentru că eu răspund. Eu sunt responsabil de tot ce înseamnă rezultat. Altceva vrei? Poţi să mă întrebi când mă demit. Că eu mă demit, nu mă demite nimeni. Aşa că nu e nicio problemă", a adăugat el.



Mircea Lucescu a explicat că Denis Drăguş, eliminat în minutul 67 al partidei cu Bosnia, are calităţi extraordinare, dar trebuie "să îşi pună la punct mintea de profesionist".



"Nu am discutat absolut deloc cu Drăguş. Nici măcar nu l-am mai văzut. Eu am avut o relaţie mai specială cu el, tot timpul l-am susţinut pe oriunde a fost în perioada asta. Pentru că am crezut şi cred în calităţile lui extraordinare. Foarte greu găseşti un jucător care are rapiditate, forţă, detentă, dribling... tot. Singura problemă este să îşi pună la punct mintea de profesionist. Nu şi-o pune la punct, ratează totul. Asta e tot. De aceea nici nu am vrut să vorbesc cu el, pentru că nu poţi să intri în felul ăsta în teren. Sunt jucători care intră aşa... fără să se gândească înainte. Ca jucător profesionist trebuie să îţi vizualizezi înainte paşii pe care trebuie să îi faci în orice moment. Dacă nu faci asta şi improvizezi, nu reuşeşti. Pe Bîrligea l-am înlocuit pentru că fizic atunci nu mai făcea presing şi adversarii începuseră să vină peste noi. Şi m-am gândit că Drăguş era bine fizic, şi agresiv şi tot şi că poate să ajute. Poate că a fost o inspiraţie proastă. Da, cred că a fost o inspiraţie proastă să îl schimb pe Bîrligea în momentul ăla, trebuia să mai aştept cinci minute", a precizat tehnicianul.



Echipa naţională de fotbal a României va întâlni, marţi, de la ora 21:45, pe stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti, selecţionata statului San Marino, în ultimul meci din grupa de calificare la CM 2026.



România va încheia pe locul treilea, în timp ce Austria şi Bosnia-Herţegovina se vor bate într-un meci cu calificarea pe masă.



Naţionala pregătită de Mircea Lucescu va participa în luna martie la barajele pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, graţie câştigării grupei din Liga Naţiunilor.



