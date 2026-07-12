Aryna Sabalenka scrie istorie în WTA: 99 de săptămâni pe prima poziție mondială

Aryna Sabalenka va ajunge la 99 de săptămâni petrecute pe prima poziție, odată cu o nouă săptămână în fruntea clasamentului mondial, și va urca în top 10 al jucătoarelor cu cele mai multe săptămâni petrecute pe locul 1 în istoria WTA, depășind-o pe Lindsay Davenport.

În clasamentul all-time al săptămânilor petrecute pe primul loc, Steffi Graf rămâne lider detașat, cu 377 de săptămâni, fiind urmată de Martina Navratilova (332), Serena Williams (319), Chris Evert (260) și Martina Hingis (209).

Dintre jucătoarele aflate încă în activitate, doar Iga Świątek a mai depășit până acum pragul de 100 de săptămâni ca lider mondial. Poloneza are 125 de săptămâni petrecute pe prima poziție, fiind a șaptea în istorie.

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Totodată, jucătoarea din Belarus va ajunge la 91 de săptămâni consecutive pe locul 1 și va egala a șasea cea mai lungă serie din istoria clasamentului WTA, realizată de Monica Seles.

În fruntea acestei ierarhii se află Steffi Graf și Serena Williams, ambele cu serii de câte 186 de săptămâni consecutive pe primul loc.

Cele două sunt urmate de Martina Navratilova (156), Ashleigh Barty (114) și Chris Evert (113).

Aryna Sabalenka ocupă prima poziție în clasamentul WTA fără întrerupere din octombrie 2024.