Ascensiunea rapidă a unei românce de 17 ani în motosportul internațional

Românca are 17 ani și concurează pentru echipa Tecnicar by AMTOG. Ea se află într-o perioadă de progres constant într-unul dintre cele mai competitive campionate de juniori din Europa. Evoluțiile sale din acest sezon confirmă o ascensiune vizibilă și o adaptare rapidă la nivelul ridicat al competiției.

Performanță în Portugalia

Rezultatele obținute la Portimão marchează un nou pas important în cariera sportivei, care își propune să acumuleze experiență și să urce în clasamentul general al competiției.

Performanțele sale au atras deja atenția mediului internațional de motorsport, Zoe având potențial mare în competițiile de juniori.

Selecții în programe internaționale de dezvoltare

Progresele constante i-au adus și includerea în programul „More Than Equal”, o inițiativă internațională dedicată sprijinirii și dezvoltării viitoarelor campioane din motorsport. Programul reunește un număr restrâns de tinere femei pilot cu potențial ridicat la nivel mondial.

Recent, românca a fost desemnată pilot „Wild Card” pentru etapa de la Zandvoort, din sezonul 2026 al F1 Academy, competiție susținută de Formula 1 și dedicată dezvoltării femeilor piloți.

Ea va concura la volanul monopostului cu numărul 15, în culorile Dirt Is Good / Persil Wonder Wash Max, în cadrul unui parteneriat global al competiției cu gigantul Unilever, care deține mai multe branduri de detergenți, precum Persil, OMO sau Skip.

Selecția vine după prestațiile apreciate în cadrul testelor oficiale F1 Academy Rookie Test și reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale de până acum.

Campanie globală alături de Usain Bolt

Dincolo de activitatea sportivă, Zoe Florescu Potolea a fost inclusă și într-o campanie internațională a brandului Dirt Is Good, alături de multiplul campion olimpic Usain Bolt, considerat cel mai rapid om din istoria atletismului.

Campania va fi difuzată în peste 50 de țări și reprezintă una dintre cele mai vizibile colaborări comerciale în care este implicat un sportiv român din noua generație. Participarea sa confirmă vizibilitatea tot mai mare a tinerei pilote atât în motorsport, cât și în zona de imagine internațională.

„F1 Academy este un mediu extrem de competitiv, unde fiecare sesiune contează și trebuie să demonstrezi ce poți exact atunci când presiunea este mai mare. Sunt mândră să fac parte din acest proiect și recunoscătoare pentru sprijinul primit”, a declarat Zoe Florescu Potolea, potrivit a1.ro.

Cu rezultate în creștere și oportunități importante la nivel internațional, sportiva română își conturează treptat un parcurs care o poate aduce mai aproape de elita mondială a motorsportului.