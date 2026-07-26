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Cod de instabilitate atmosferică luni, cu vijelii, ploi torențiale și vânt puternic

de Redacția Jurnalul Publicat la 26 Iul 2026 13:40 Modificat la 26 Iul 2026 13:43
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Cod de instabilitate atmosferică luni, cu vijelii, ploi torențiale și vânt puternic
Hepta/Vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, avertizare cod galben de ploi și vijelii în jumătatea de vest a țării. Avertizarea este valabilă pentru ziua de luni.

Luni, între orele 12 și 22 va fi instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei.

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Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h), descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului țării.

De luni, de la ora 22, până marți, la ora 10, în Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni, vântul va sufla cu viteze de 70...80 km/h, iar la altitudini mari vor fi rafale de peste 90...100 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h vor fi în primele ore ale intervalului și în estul Moldovei.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: ploi vijelii vant
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