Djokovic, iritat de speculaţia că vrea să-i depăşească pe Sinner şi Alcaraz

Djokovic şi Alexander Zverev sunt cei doi jucători care încearcă să-i oprească pe Carlos Alcaraz şi pe Jannik Sinner din a juca cea de-a patra lor finală consecutivă de Mare Şlem.



Djokovic, care va juca împotriva lui Sinner, este doar o parte din singura pereche de la masculin care a reuşit ceva similar alături de Rafael Nadal, sârbul reuşind să spargă duopolul Nadal - Roger Federer şi chiar să îi depăşească pe ambii.



La 38 de ani, înseamnă să ceri mult ca Djokovic să fie cel care sparge serie de opt titluri de Mare Şlem consecutive câştigate Sinner şi Alcaraz, dar provocarea de a atinge recordul de 25 de titluri de Mare Şlem este forţa sa motivaţională.



''Sunt ei acum mai buni decât mine şi toţi ceilalţi jucători?'', a spus Djokovic, care ar fi cel mai vârstnic jucător din era turneelor open dacă va ajunge în finala de la Melbourne.



''Da, ei sunt. Calitatea şi nivelul sunt extraordinare. Este extraordinar. Este fenomenal. Dar înseamnă acest lucru faptul că voi ieşi cu un steag alb? Nu. Voi lupta până la ultima lovitură, până la ultimul punct şi voi face tot ce îmi stă în putere să îi provoc'', a spus jucătorul sârb.



În istoria recentă, Sinner este oponentul mai puternic pentru Djokovic, italianul încercând să devină singurul jucător care îl învinge se şase ori consecutiv pe Djokovic, care are zece titluri la Australian Open.



Trei dintre cele cinci victorii au fost la turnee de Mare Şlem, incluzând ultimele patru şi pe cele de anul trecut de la Roland Garros şi Wimbledon, Djokovic pierzând în faza semifinalelor la fiecare mare turneu din 2025.



Este fără îndoială faptul că dacă Djokovic va avea o şansă, atunci el va trebui să îşi crească jocul semnificativ faţă de meciul cu Lorenzo Musetti, de miercuri, în care a fost foarte norocos, pentru că jucătorul aflat pe locul cinci în lume a suferit o accidentare la picior când deja avea două seturi avans.



Spre deosebire de anul trecut, când a jucat cu puţine resurse în semifinale, Djokovic a ajuns în această fază cu energie suficientă.



Sinner a avut cuvinte de laudă la adresa oponentului său, numindu-l ''cel mai profesionist sportiv din tenis şi o sursă de inspiraţie pentru toţi''.



Privind spre încă o posibilă finală cu Alcaraz, acesta a spus: ''Nu sunt persoana care să caute aşa ceva''.



Alcaraz, care este acum la doar două victorii distanţă de a deveni cel mai tânăr jucător din istorie care obţine toate titlurile de Mare Şlem, va avea posibilitatea să răzbune pentru că a pierdut în faţa lui Zverev în sferturi în urmă cu doi ani, iar meciurile directe dintre cei doi sunt la egalitate, cu şase victorii fiecare.



Germanul este totuşi la cea de-a zecea semifinală de Mare Şlem şi încearcă să obţină cea de-a patra sa finală şi a doua consecutivă la rând la Melbourne, dar a el a câştigat doar unul din 14 meciuri pe care le-a jucat împotriva unor adversari din primii cinci la turneele mari.

