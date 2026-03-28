Formula 1: La 19 ani, Kimi Antonelli domină sesiunea de antrenamente la Suzuka

Antonelli (19 ani), care a obţinut în urmă cu două săptămâni, în China, primul său succes în "Marele Circ", s-a dovedit cel mai rapid pe foarte exigentul circuit din arhipelagul nipon, fiind cronometrat pe un tur de pistă în 1 min 20 sec 362/1000.
Italianul l-a devansat cu 254/1000 pe coechipierul său de la Mercedes, britanicul George Russell, cel care a realizat cel mai bun timp vineri, în prima sesiune de antrenamente de la Suzuka.
În spatele celor două monoposturi Mercedes s-a aflat bolidul Ferrari pilotat de monegascul Charles Leclerc, la 867/1000.
Al patrulea timp al acestei ultime sesiuni l-a realizat australianul Oscar Piastri (McLaren), mai slab cu o secundă decât cel al lui Antonelli.
Septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton (Ferrari) a fost al cincilea, urmat de actualul campion al lumii, compatriotul său Lando Norris (McLaren).
În sfârşit, cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull), care a continuat să acuze problemele tehnice ale monopostului său, pe care l-a catalogat drept "oribil" de condus, a fost al optulea, la 01 sec 854/1000.
Timpii înregistraţi în ultima sesiune de antrenamente libere de la Suzuka:
1. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:29.362 (18 tururi)
2. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:29.616 (18)
3. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:30.229 (20)
4. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:30.364 (19)
5. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:30.383 (23)
6. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:30.600 (13)
7. Nico Hulkenberg (Germania/Audi) 1:30.658 (21)
8. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:30.910 (22)
9. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) 1:31.000 (21)
10. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes) 1:31.082 (20)
11. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) 1:31.094 (21)
12. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:31.097 (21)
13. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull) 1:31.288 (17)
14. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 1:31.326 (22)
15. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:31.558 (18)
16. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:31.733 (20)
17. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes) 1:31.759 (25)
18. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:31.829 (26)
19. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari) 1:32.503 (20)
20. Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari) 1:32.540 (18)
21. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda) 1:33.485 (19)
22. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda) 1:33.529 (14)
AGERPRES