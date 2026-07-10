Franța s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale 2026. Mbappe și Dembélé au învins Marocul

Naționala Franței s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Marocul cu 2-0, într-un meci disputat la Boston, în Statele Unite. Golurile victoriei au fost marcate de Kylian Mbappe și Ousmane Dembélé, ambele în repriza secundă.

Mbappe și Dembélé au decis calificarea

Considerată favorită înaintea confruntării, Franța și-a confirmat statutul și a controlat partida împotriva reprezentativei Marocului.

Prima repriză s-a încheiat fără goluri, deși Kylian Mbappe a avut șansa de a deschide scorul, însă a ratat o lovitură de la 11 metri.

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Atacantul lui Real Madrid și-a luat revanșa după pauză și a înscris în minutul 60, punând Franța în avantaj.

La doar șase minute distanță, Ousmane Dembélé a dublat avantajul „cocoșilor”, stabilind scorul final, 2-0.

Partida a fost arbitrată de argentinianul Facundo Tello.

Mbappe a ieșit accidentat, dar i-a liniștit pe fani

Finalul meciului le-a dat emoții suporterilor francezi, după ce Mbappe a fost înlocuit în minutul 77, acuzând probleme la gleznă.

După fluierul final, starul Franței a explicat că accidentarea nu este gravă.

„Sunt bine, am primit o lovitură la gleznă, dar sunt bine. Oricum, în acel moment, Mateta era mai pregătit decât mine să joace în ultimele 15 minute. A intrat foarte bine”, a declarat Mbappe, citat de RMC Sport.

Franța așteaptă adversara din semifinale

În penultimul act al competiției, echipa pregătită de Didier Deschamps va întâlni câștigătoarea sfertului de finală dintre Spania și Belgia.

Mbappe spune că, deși calificarea este un motiv de satisfacție, obiectivul echipei rămâne câștigarea trofeului mondial.

„E un singur mod prin care te poți relaxa și acela vine prin victorii. Suntem în semifinale. Suntem fericiți, dar mai e un drum lung. Ce ne așteaptă este mai greu decât ce am întâmpinat până acum, dar suntem pregătiți. O vom lua pas cu pas, vom urmări meciul dintre Spania și Belgia și vom vedea cu cine vom juca”, a afirmat atacantul francez.

Marcatorii partidei

Kylian Mbappe – minutul 60

Ousmane Dembélé – minutul 66

Victoria o apropie pe Franța cu încă un pas de o nouă finală mondială, iar selecționata lui Didier Deschamps își păstrează statutul de una dintre principalele favorite la câștigarea Cupei Mondiale 2026.