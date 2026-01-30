Simona Halep, ambasador onorific Transylvania Open: Aici am jucat întotdeauna bine

Ea a participat la tragerea la sorți a tabloului principal de simplu.

„De șase ani, aici în fiecare an e mai bine și mai frumos. Pentru mine este un loc foarte aproape de inimă. Aici am jucat întotdeauna bine, au fost și meciurile de FedCup, Sports Festival, la turneu am jucat de două ori și ultima dată am avut ultimul meu meci oficial. Vă doresc succes pentru că acest turneu este un mare plus pentru sportul românesc, pentru țara noastră și mai ales pentru viitoarele campioane care vor să facă ceva în tenis și să ajungă cât mai sus. Este un eveniment minunat și mă bucur să mă aflu la Cluj-Napoca dintr-o altă postură, dar la fel de specială”, a spus Simona Halep.

Ea a participat alături de directorul turneului, Patrick Ciorcilă, și de favorita nr. 2 a competiției, Jaqueline Cristian, la tragerea a sorți a tabloului principal de simplu.

Emma Răducanu, fostă câștigătoare a titlului de la US Open în 2021 și cap de serie #1 la Transylvania Open, va juca în primul tur cu Greet Minnen (#123 WTA). Jucătoarea din Belgia a avut un an 2025 în care a intrat pe tabloul principal la turnee importante precum US Open, Cleveland sau Eastbourne și chiar a reușit să câștige două competiții, una de nivel W75, respectiv turneul challenger de la Birmingham.

Niciuna dintre jucătoarele care reprezintă România nu va întâlni o altă compatrioată, însă sportivele au în față meciuri dificile. Sorana Cîrstea o întâlnește în primul tur pe Kamilla Rakhimova, jucătoare pe care a învins-o la începutul acestei luni, la turneul de la Adelaide, cu 7-6, 6-3.

Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată româncă din turneu va avea o adversară grea, Camila Osorio, locul 84 WTA, care până să ajungă la Cluj-Napoca are de jucat finala unui turneu challenger din Manila.

„După Grand Slam-uri, acesta este turneul meu preferat, este trofeul pe care mi-l doresc cel mai mult. Aveți un turneu incredibil aici. Chiar și prin comparație cu alte turnee WTA, acest turneu este la superlativ”, a spus Jaqueline Cristian.

Gabriela Ruse o va înfrunta pe Rebeka Masarova, numărul 115 WTA. Ruse vine la Cluj după ce a obținut cea mai bună performanță a carierei la Australian Open. Românca a ajuns în turul trei al turneului de Grand Slam.

Ana Bogdan, beneficiară a unui wildcard, va juca în primul tur cu o sportivă venită din calificări. Chiar dacă nu a mai jucat un meeci oficial din luna iulie a anului trecut, Ana Bogdan are o relație specială cu Transylvania Open, după ce în 2024 a jucat finala turneului.

Miriam Bulgaru și Elena Alexandra Bertea, și ele beneficiare a unor wildcarduri, vor juca cu Olga Danilovic (#69 WTA), respectiv Kaja Juvan (#100 WTA).

Pe tablou se află și o altă fostă câștigătoare a Transylvania Open și fost număr 1 WTA: Karolina Pliskova. După ce a câștigat la Cluj-Napoca în 2024, Pliskova a continuat acel an de o manieră excepțională: a plecat la turneul Masters 1000 de la Doha, unde a ajuns până în semifinale, apoi a jucat finala turneului de la Nottingham. S-a accidentat însă și a ratat cea mai mare parte a anului 2025.

Primul tur al Transylvania Open produce și un duel atipic: finalistele ediției anterioare, Anastasia Potapova și Lucia Bronzetti se vor duela pentru un loc în turul următor. Potapova vine să își apere trofeul direct de la Australian Open, acolo unde a fost învinsă de finalista acestei ediții, Aryna Sabalenka. De cealaltă parte, Lucia Bronzetti a ajuns și ea până în turul trei al competiției din Melbourne și încearcă să repete performanța reușită în 2025, în capitala Transilvaniei.

„În fiecare an sunt povești speciale la Transylvania Open. Anul trecut a fost povestea Simonei, cu meciul de retragere, poveste pe care nu o să o uităm niciodată. Îi mulțumesc Simonei că a ales atunci Transylvania Open ca să își ia rămas bun de la tenis și că în acest an este cu noi din postura de brand ambassador. Ne va ajuta enorm de mult să ducem imaginea turneului mai departe de Cluj-Napoca și România. Și pentru Sorana, așa cum a spus, s-ar putea să fie ultimul turneu din carieră, deci ar putea fi o nouă ediție de neuitat la Cluj. Dacă va fi așa, sperăm să o vedem și pe Sorana cât mai departe în turneu”, a spus Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open WTA 250.

Transylvania Open 2026 debutează sâmbătă, 31 ianuarie, cu meciurile din calificări, scrie Mediafax.