Carlos Alcaraz și Emma Răducanu, eliminați în primul tur al probei de dublu mixt la US Open

Potrivit NBC News, perechea formată din Carlos Alcaraz, locul 2 mondial la simplu, și Emma Răducanu, ocupanta locului 35 WTA, nu a reușit să treacă de debutul în noua competiție de dublu mixt de la US Open.

Cei doi foști campioni de simplu la turneul american au fost învinși în mai puțin de o oră de echipa Draper- Pegula, cotată favorită principală.

Proba de dublu mixt de la ediția din acest an a generat controverse din cauza formatului modificat, care a redus tabloul la 16 echipe și a acordat prioritate jucătorilor de simplu în detrimentul specialiștilor de dublu.

De asemenea, seturile se joacă până la patru game-uri, iar competiția are loc înaintea probelor de simplu, fiind prezentată ca un eveniment demonstrativ de încălzire.

(sursa: Mediafax)