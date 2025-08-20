x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Carlos Alcaraz și Emma Răducanu, eliminați în primul tur al probei de dublu mixt la US Open

Carlos Alcaraz și Emma Răducanu, eliminați în primul tur al probei de dublu mixt la US Open

de Redacția Jurnalul    |    20 Aug 2025   •   23:45
Carlos Alcaraz și Emma Răducanu, eliminați în primul tur al probei de dublu mixt la US Open

Foștii campioni de la US Open, Carlos Alcaraz și Emma Răducanu, au părăsit competiția de dublu mixt încă din primul tur, după ce au pierdut categoric, 4-2, 4-2, în fața favoriților numărul unu, Jack Draper și Jessica Pegula.

Potrivit NBC News, perechea formată din Carlos Alcaraz, locul 2 mondial la simplu, și Emma Răducanu, ocupanta locului 35 WTA, nu a reușit să treacă de debutul în noua competiție de dublu mixt de la US Open.

Cei doi foști campioni de simplu la turneul american au fost învinși în mai puțin de o oră de echipa Draper- Pegula, cotată favorită principală.

Proba de dublu mixt de la ediția din acest an a generat controverse din cauza formatului modificat, care a redus tabloul la 16 echipe și a acordat prioritate jucătorilor de simplu în detrimentul specialiștilor de dublu.

De asemenea, seturile se joacă până la patru game-uri, iar competiția are loc înaintea probelor de simplu, fiind prezentată ca un eveniment demonstrativ de încălzire.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: tenis emma raducanu carlos alcaraz
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri