Universitatea Craiova, cu un picior în turul următor

Oltenii au demonstrat în tur diferența de valoare și ar trebui să confirme fără emoții prezența în faza următoare a preliminariilor Ligii Campionilor. Chiar dacă oltenii au comis de-a lungul timpului surprize rușinoase, de data asta, avantajul de trei goluri din deplasare este unul pe care o echipă cu pretenții nu are voie să îl risipească.

De altfel, în Bănie se vorbește deja despre următorul obstacol. Adversara va fi stabilită dintre Levski Sofia și Borac Banja Luka, o dublă care pare mult mai echilibrată și din care Craiova va afla în această seară pe cine va întâlni în tentativa de a se apropia de faza principală a competiției.

În Supercupa României oltenii au testat câteva formule de joc, dar au arătat și câteva vulnerabilități în apărare. În meciul de diseară nu se pune problema calificării, însă pentru a fi siguri de toamna europeană într-o grupă principală, fie Champions League, fie Europa League, fie Conference League, Universiatea trebuie să mai treacă două tururi preliminare. Teoretic și adversara din turul următor al Champions League, Levski Sofia sau Borac Banja Luka, este la îndemână, însă din acel moment adversarii vor fi mult mai puternici, iar oltenii nu sunt în urna capilor de serie.

U Cluj, meci decisiv mâine

Mult mai complicată se anunță însă ziua de mâine pentru Universitatea Cluj. După surprinzătorul 0-0 obținut în prima manșă, ardelenii încearcă să producă o mare surpriză în fața lui Dinamo Kiev, în preliminariile Europa League. Dacă pentru Craiova calificarea este aproape rezolvată, pentru „șepcile roșii” adevărata bătălie abia începe. Din păcate pentru clujeni, ei nu se vor putea baza pe principalul marcator, bosniacul Jovo Lukic, aflat în vacanță după participarea la Campionatul Mondial.