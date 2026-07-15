Un pliculeț de ceai în frigider elimină mirosurile neplăcute. Iată cum

Secretul nu ține de parfum, ci de proprietățile naturale ale frunzelor de ceai, care pot reține o parte dintre compușii responsabili de mirosurile neplăcute.

De ce funcționează un pliculeț de ceai

Ceaiul negru și cel verde conțin taninuri și alți compuși naturali care pot absorbi o parte din umiditate și din moleculele care provoacă mirosurile neplăcute.

De aceea, frunzele de ceai au fost folosite de-a lungul timpului nu doar pentru prepararea băuturilor, ci și pentru neutralizarea mirosurilor din spații închise.

Nu este o soluție miraculoasă, dar poate contribui la menținerea unui aer mai proaspăt în frigider, mai ales dacă este schimbat periodic.

Ce tip de ceai este recomandat

Nu toate sortimentele sunt potrivite.

Cele mai bune rezultate le oferă:

ceaiul negru;

ceaiul verde.

În schimb, ceaiurile cu arome intense – de fructe, vanilie sau scorțișoară – nu sunt recomandate, deoarece parfumul lor poate fi absorbit de unele alimente.

Pliculețul trebuie să fie uscat și nefolosit.

Unde se pune pliculețul de ceai

Pentru a avea efect, acesta trebuie așezat într-o zonă unde circulă aerul.

Cele mai bune locuri sunt:

pe unul dintre rafturile din spate;

în compartimentul pentru legume;

pe un suport sau o farfurioară mică, astfel încât să nu intre în contact direct cu alimentele.

Dacă frigiderul este mare, poți folosi două pliculețe, amplasate în zone diferite.

Specialiștii recomandă înlocuirea lor la fiecare trei-patru săptămâni sau mai devreme dacă mirosurile reapar.

Alte trucuri care chiar funcționează

Pliculețul de ceai nu este singura metodă de a combate mirosurile.

Printre cele mai eficiente soluții se numără și:

un bol cu bicarbonat de sodiu;

cărbunele activ, care are o capacitate foarte mare de absorbție;

zațul de cafea uscat;

curățarea periodică a rafturilor cu apă caldă și oțet alimentar.

Important este ca sursa mirosului să fie îndepărtată, altfel orice metodă va avea doar un efect temporar.

De ce apare mirosul în frigider

În cele mai multe cazuri, cauza nu este frigiderul în sine, ci alimentele păstrate prea mult timp.

Printre cele mai frecvente surse se numără:

fructele și legumele alterate;

brânzeturile maturate;

peștele și fructele de mare;

sosurile uitate după deschidere;

recipientele care nu sunt închise ermetic.

O verificare săptămânală a alimentelor și ștergerea rafturilor pot preveni apariția mirosurilor persistente.

Cât de des ar trebui curățat frigiderul

Specialiștii în siguranța alimentară recomandă o curățare completă a frigiderului cel puțin o dată pe lună.

În plus:

șterge imediat lichidele vărsate;

depozitează alimentele în recipiente cu capac;

verifică periodic termenul de valabilitate al produselor;

nu supraîncărca frigiderul, pentru ca aerul rece să circule eficient.

Un frigider curat nu doar că miroase mai bine, ci contribuie și la păstrarea alimentelor în condiții optime pentru mai mult timp, scrie citymagazine.si