De la ce vârstă e obligatorie grădinița în România: amenzi și riscuri legale

Grădinița nu mai e, de câțiva ani buni, doar o alegere a părinților - în România, o parte din educația timpurie a devenit obligatorie prin lege, cu consecințe reale pentru cei care nu respectă această obligație. Iată ce trebuie să știe orice părinte, în 2026.

Învățământul preșcolar este obligatoriu în România de la 4 ani

Potrivit Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, învățământul obligatoriu din România cuprinde învățământul preșcolar, primar, gimnazial și, în continuare, ciclurile superioare - preșcolarul nefiind, așadar, o etapă separată și opțională, ci parte integrantă a educației obligatorii.

Obligativitatea nu se aplică întregii perioade de grădiniță, ci doar ultimelor două grupe:

Grupa mare (copiii de 5 ani) este obligatorie încă din 2020.

Grupa mijlocie (copiii de 4 ani) a devenit obligatorie începând cu anul școlar 2023-2024.

Grupa mică (copiii de 3 ani) va deveni, la rândul ei, obligatorie abia din 2030, potrivit calendarului stabilit prin lege.

Practic, în acest moment, copiii care împlinesc 4 sau 5 ani înaintea începerii anului școlar trebuie înscriși obligatoriu la grădiniță, în timp ce grupa mică rămâne, deocamdată, opțională. Scopul declarat al acestei extinderi treptate a fost acela ca toți copiii să aibă acces egal la o pregătire solidă înainte de clasa pregătitoare, să se adapteze mai ușor cerințelor din școală și să scadă riscul de abandon școlar timpuriu.

Ce se întâmplă dacă nu duci copilul la grădiniță

Nerespectarea obligației de a înscrie copilul la grupa mijlocie sau mare atrage două tipuri de consecințe, potrivit legislației în vigoare.

Sancțiunea administrativă (amendă contravențională). Potrivit articolului 148 din Legea 198/2023, un părinte care nu asigură participarea copilului la învățământul obligatoriu - inclusiv la grupele de grădiniță devenite obligatorii - riscă o amendă între 1.000 și 5.000 de lei. Constatarea și aplicarea amenzii revine, în general, polițiștilor de la Poliția Locală, sesizați de conducerea unității de învățământ.

Riscul penal, în cazuri mai grave. Legea prevede și o consecință mult mai serioasă: retragerea copilului din învățământul general obligatoriu - inclusiv din grupa mare sau mijlocie a grădiniței - poate constitui infracțiunea de „împiedicare a accesului la învățământul general obligatoriu", prevăzută de articolul 380 din Codul Penal, pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă penală. Această sancțiune penală se aplică, în practică, mai ales în situațiile de refuz repetat sau intenționat, nu la simple absențe ocazionale sau întârzieri administrative.

Dincolo de riscurile legale, specialiștii în educație atrag atenția și asupra consecințelor practice pentru copil: lipsa frecventării grădiniței poate îngreuna adaptarea la mediul școlar, având în vedere că anii petrecuți acolo contribuie direct la formarea abilităților sociale, emoționale și cognitive necesare pentru un start echilibrat în clasa pregătitoare.

Cum pot fi înscriși la școală copiii care nu au frecventat grădinița autorizată

O întrebare frecventă a părinților ține de situația copiilor care, dintr-un motiv sau altul, nu au parcurs grupele obligatorii de grădiniță - fie din cauza mutării în altă localitate, fie din alte motive personale. Vestea bună: acești copii pot fi, totuși, înscriși în clasa pregătitoare, dar printr-o procedură ceva mai complexă decât cea standard.

Pentru copiii care au frecventat efectiv grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face pe baza unei recomandări eliberate de unitatea de învățământ preșcolar, la solicitarea părinților - document obligatoriu mai ales pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, an în care înscrierea nu se face automat, ci condiționat de recomandare.

Pentru copiii care nu au frecventat deloc grădinița sau nu dețin această recomandare, procedura implică o evaluare specială, realizată de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), respectiv Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE), pentru capitală. Evaluarea urmărește nivelul de dezvoltare fizică, cognitivă și socioemoțională a copilului, pentru a stabili dacă acesta este pregătit să înceapă școala, chiar și fără parcursul standard prin grădiniță. Această evaluare se desfășoară atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât și în diverse centre din județ sau municipiu, cu prioritate chiar în incinta grădinițelor.

Important de reținut: copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august inclusiv trebuie înscriși în clasa pregătitoare indiferent de situație, fie pe baza recomandării de la grădiniță, fie, în lipsa acesteia, pe baza evaluării CJRAE/CMBRAE - lipsa frecventării grădiniței nu blochează, așadar, accesul la școală, dar presupune un pas administrativ suplimentar, menit să confirme că micuțul are nivelul de dezvoltare necesar pentru a face față cerințelor clasei pregătitoare.