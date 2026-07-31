Mărturia pilotului care a doborât dronele în România: Poate nu ne vedeți, dar noi vă protejăm. Ne apărăm țara

Identitatea sa nu a fost făcută publică, din motive de securitate, dar cuvintele lui oferă o imagine rară asupra a ceea ce înseamnă o misiune de interceptare.

Alarma de noapte și certitudinea misiunii

Pilotul povestește că alarma a sunat de mai multe ori în cursul nopții, până dimineața, iar echipajul a răspuns prompt de fiecare dată, tratând fiecare alertă cu aceeași seriozitate. Nu existau, în momentul decolării, informații complete despre natura amenințării — doar certitudinea misiunii de apărare a spațiului aerian național.

Două misiuni, aceeași concentrare maximă

Întrebat care dintre cele două intercepții a fost mai grea, pilotul a spus că ambele au necesitat același nivel de atenție și pregătire din partea echipajului pentru a putea doborî ținta, chiar dacă timpii de reacție au diferit ușor — una dintre ținte a fost neutralizată rapid, cealaltă a necesitat un timp ceva mai lung de urmărire.

"Cooperarea înseamnă totul"

Un fir care revine constant în discursul pilotului este importanța echipei. De la tehnicianul de bord, la controlorul de trafic aerian, până la colegul din formație care îi urmărește traiectoria și îi confirmă ținta — succesul unei astfel de misiuni depinde de coordonarea perfectă dintre toți cei implicați, la sol și în aer. „Toți suntem o echipă și toți vom fi o echipă”, a spus el.

Realizarea vine abia după aterizare

Potrivit pilotului, adrenalina și concentrarea din timpul unei misiuni de tip Alfa nu lasă loc pentru reflecție — abia după ce aeronava aterizează în siguranță, echipajul poate „revedea filmul” misiunii și poate conștientiza cu adevărat ce a reușit să facă, atât ca piloți, cât și ca națiune.

Mesajul către români

La finalul interviului, pilotul a transmis un mesaj direct către populație: chiar dacă prezența Forțelor Aeriene nu este mereu vizibilă, protecția este continuă — zi și noapte, șapte zile din șapte, în tot timpul anului.

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Un weekend cu trei drone doborâte în trei zile

Declarațiile vin după un weekend în care Forțele Aeriene ale României au doborât trei drone în tot atâtea zile consecutive. Primul incident a avut loc vineri, 24 iulie, când radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat, la ora 9:39, o țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Aceasta a intrat ulterior în spațiul aerian românesc, urmând traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău. Pentru monitorizare au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de poliție aeriană în România, alături de două avioane F-16 românești. La ora 11:02, unul dintre F-16-urile românești a lansat o rachetă aer-aer, doborând drona deasupra unei zone nelocuite, în apropierea comunei Padina, județul Buzău — fără victime sau pagube materiale. Parchetul General a confirmat ulterior că aparatul era o dronă de tip Shahed. Sâmbătă a fost doborâtă o a doua dronă, în apropierea graniței, iar duminică, un alt F-16 a interceptat o a treia, tot lângă Sulina.a