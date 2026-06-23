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Evaluare Națională 2026 la Matematică. Ce subiecte s-au dat la examen în ultimii trei ani

de Redacția Jurnalul    |    23 Iun 2026   •   13:15
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Evaluare Națională 2026 la Matematică. Ce subiecte s-au dat la examen în ultimii trei ani
Ce subiecte s-au dat la Evaluarea Națională în ultimii trei ani la Matematică

Elevii de clasa a VIII-a susțin miercuri, 24 iunie, proba la Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026.

O analiză a subiectelor din 2023, 2024 și 2025 arată că anumite capitole nu au lipsit niciodată din examen.

Ce au avut în comun subiectele din 2023, 2024 și 2025

În fiecare dintre ultimii trei ani, elevii au primit exerciții de algebră, probleme cu aplicabilitate practică, exerciții cu funcții și mai multe cerințe de geometrie. Geometria a avut o pondere importantă în toate variantele analizate. Au apărut triunghiuri, cercuri, calcule de arii și perimetre, dar și probleme de geometrie în spațiu. La algebră au fost prezente constant calcule, ecuații și exerciții cu expresii matematice.

Ce s-a dat în 2025

Subiectul de anul trecut a inclus exerciții cu procente, calcule numerice și probleme practice. Elevii au avut de rezolvat și cerințe legate de funcții, triunghiuri, cercuri și un cub.

Ce s-a dat în 2024

În 2024 au apărut funcții, expresii algebrice, probleme cu elevi și bănci, triunghiuri, cercuri și o prismă dreaptă cu bază triunghi echilateral.

Ce s-a dat în 2023

Subiectele din 2023 au inclus exerciții de calcul, funcții, triunghiuri, cercuri și o problemă de geometrie în spațiu bazată pe o prismă. Privind cele trei sesiuni oficiale, elevii care mai au timp de o recapitulare ar trebui să acorde atenție:

- ecuațiilor și calculelor algebrice;
- funcțiilor;
- teoremei lui Pitagora;
- triunghiurilor și cercurilor;
- ariilor și perimetrelor;
- corpurilor geometrice studiate în clasa a VIII-a.

Important de reținut: analiza anilor anteriori nu reprezintă o predicție pentru examenul din 2026. Ea arată doar ce tipuri de exerciții au fost considerate esențiale de autorii subiectelor în ultimii trei ani.

(sursa: Mediafax)

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