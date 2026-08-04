Câte ore ar trebui să dormim pe zi

Lămuririle ne-au venit dinspre dr. David Della Morte Canosci, autorul volumului Lupta contra timpului. Algoritmul longevității… (Editura Trei, 2025): „Nevoia de somn tinde să se reducă oarecum în timp. Este normal să ne simțim bine chiar și cu mai puține ore de somn decât în copilărie şi adolescenţă, dar este indicat să nu coborâm sub un nivel minim de cel puțin șase-șapte ore. A dormi aproximativ șapte ore pe noapte este ideal. Aşa cum nu este indicat să reducem prea mult orele de somn, şi a dormi prea mult are efecte negative: în ambele cazuri pot apărea diverse afecțiuni. Pe lângă faptul că pot apărea schimbări de dispoziție și o incapacitate de concentrare, modificările ciclului de somn au un impact negativ asupra funcționării întregului nostru organism”.

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Risc de a dezvolta obezitate și/sau diabet

Mai limpede: „Astfel, sunt asociate cu un risc crescut de hipertensiune arterială și cu apariţia bolilor cardiovasculare, precum şi cu modificări ale sistemului care reglează senzația de sațietate și de foame, crescând riscul de a dezvolta obezitate și/sau diabet (deoarece nivelurile ridicate de glucoză nu sunt echilibrate de o suficientă producție de insulină, se instalează hiperglicemia). Dacă dormim în mod constant prea puțin, înseamnă că suferim de insomnie. Dar trebuie făcută o clarificare: chiar dacă tindem să vorbim despre insomnie când numărul de ore de somn pe noapte se reduce în mod semnificativ, definiția corectă a insomniei se referă nu atât la numărul de ore de somn, cât la impactul pe care somnul ratat îl are asupra noastră”.

Patologiile insomniei

Și mai precis: „O persoană suferă de insomnie atunci când simte că somnul nu este suficient de revigorant, indiferent cât durează. O noapte lungă de odihnă, de opt sau zece ore, care nu sunt însă revigorante, poate avea aceleaşi efecte negative pe care le are un somn de numai două sau trei ore. Insomnia poate reprezenta cauza mai multor patologii, dar le poate şi alimenta ulterior. De exemplu, persoanele obeze sau bolnavii de Alzheimer și Parkinson tind să nu doarmă bine tocmai din cauza patologiei lor, iar acest lucru agravează patologia în sine”.

Necesarul de somn variază în funcție de vârstă:

Nou-născuți (0-3 luni): 14-17 ore;

Sugar (4-12 luni): 12-16 ore;

Copil mic (1-2 ani): 11-14 ore;

Preșcolar (3-5 ani): 10-13 ore;

Vârsta școlară (6-12 ani): 9-12 ore;

Adolescent (13-18 ani): 8-10 ore;

Adult (18-60 ani): 7 sau mai multe ore;

Adult (61-64 ani): 7-9 ore;

Adult (65+ ani): 7-8 ore.

Despre David Della Morte Canosci

David Della Morte Canosci este profesor de neurologie la Școala de Medicină „Leonard M. Miller” din cadrul Universității din Miami și profesor universitar de nutriție umană și geriatrie la Universitatea Tor Vergata din Roma. În cadrul aceleiași universități, este director al Școlii pentru Studii Aprofundate în Știința Alimentației și coordonator al programului de masterat în Științele și Tehnicile Sportului. Conduce, de asemenea, unitatea operativă de Geriatrie a Policlinicii Tor Vergata. Considerat unul dintre cei mai buni experți în domeniul longevității și al prevenirii bolilor cronice, este consilier personal al ministrului Educației și Cercetării din Italia. În 2024 a fost inclus pe lista celor mai influenți oameni de știință din lume, evaluare publicată de Stanford University.

Este normal să ne simțim bine chiar și cu mai puține ore de somn decât în copilărie şi adolescenţă, dar este indicat să nu coborâm sub un nivel minim de cel puțin șase-șapte ore. A dormi aproximativ șapte ore pe noapte este ideal. - Dr. David Della Morte Canosci

Aşa cum nu este indicat să reducem prea mult orele de somn, şi a dormi prea mult are efecte negative: în ambele cazuri pot apărea diverse afecțiuni. - Dr. David Della Morte Canosci

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