Încă un pas către înlocuirea directorilor de școli cu manageri: nu au timp să se ocupe de toate proiectele necesare

Banii sunt disponibili de anul trecut, dar puțini directori au reușit să depună proiecte pentru a accesa banii europeni. Munca aceasta e suplimentară și neremunerată, iar directorii unităților de învățământ mai au și alte tipuri de proiecte, inclusiv cu finanțare din fonduri europene sau PNRR, în derulare. În timp ce Ministerul Educației îi somează acum să depună proiecte în cel mai scurt timp, astfel încât banii să nu fie pierduți de România, directorii și sindicaliștii din învățământ spun că ar fi doar încă o încercare de a se demonstra că nu sunt capabili să gestioneze toate problemele școlilor, astfel încât să existe justificarea pentru înlocuirea lor cu manageri.

Anul trecut, eficiența programului Săptămâna Verde a fost evaluată de Institutul pentru Științele Educației, care a aplicat un chestionar la care au răspuns peste 1.500 de profesori și 25 de directori. Astfel s-a concluzionat că principala nemulțumire este lipsa finanțării pentru activitățile care se fac în programele Școala Altfel sau Săptămâna Verde. Fondul de Mediu a cedat suma de 100 de milioane de lei - circa 20 de milioane de euro - Educației, pentru a se putea finanța aceste activități, în Săptămâna Verde.

Pentru a absorbi aceste fonduri europene, directorii unităților de învățământ ar fi trebuit să depună proiecte care să fie acceptate pentru a câștiga finanțarea. Dar mulți dintre directori au deja în derulare și alte proiecte, pe lângă activitățile zilnice obligatorii, atât la catedră, cât și la conducerea școlilor.

Directorii trebuie să fie și experți în scrierea proiectelor, manageri de proiect și să suplinească o întreagă echipă care lucrează la proiecte cu finanțare europeană, fără a fi plătiți suplimentar. Acum sunt acuzați - chiar dacă numai indirect - că au preferat să pună părinții să plătească pentru excursiile copiilor din Săptămâna Verde, în loc să scrie proiecte pentru a putea finanța măcar parțial aceste activități.

Nici măcar nu este specificat clar ce fel de acțiuni trebuie să se facă în acest program Săptămâna Verde, dar banii europeni pentru program pot acoperi cheltuieli de transport pentru excursii, mâncarea elevilor, bilete de intrare la muzee, teatre, cinematografe etc.

Directorii trebuie să fie experți în fonduri europene

Banii pentru finanțarea acțiunilor din Săptămâna Verde vin după ce tot Ministerul Educației stabilise că elevii ar trebui să se deplaseze doar în propria localitate, în Săptămâna Altfel și Săptămâna Verde. Unii directori spun că gestionează aceste programe într-un anumit fel, de când au fost introduse prin lege, iar o schimbare a activităților ar crea tensiuni în interiorul școlilor, dacă elevii au anumite așteptări și li se schimbă activitățile.

Pe de altă parte, proiectele cu finanțare din bani europeni necesită cunoștințe în domeniul accesării fondurilor și foarte multă prudență la criteriile de eligibilitate și la cheltuirea banilor, pentru că orice eroare va fi plătită de cel care greșește, iar mulți refuză să-și asume sarcini în plus, pentru care ar urma să dea și bani din salariu. Astfel s-a ajuns la situația în care foarte puține școli au depus proiecte pentru Săptămâna Verde, iar până la finalul acestui an, directorii deja au primit multe sarcini în plus, ceea ce ar duce la multe ore de muncă peste program pentru a scrie noi proiecte pentru finanțarea programului.

Banii necheltuiți până la 1 ianuarie vor fi pierduți

Ministerul Educației găsește o singură categorie de vinovați, în această situație - directorii care nu depun proiecte. Banii necheltuiți se vor pierde la 1 ianuarie 2026. Inspectoratele școlare județene au făcut apel la directorii unităților de învățământ să scrie și să depună proiecte pentru Săptămâna Verde, cât mai curând, pentru a se putea cheltui suma alocată din Fondul de Mediu, dar mulți directori și sindicaliști spun că nu ar fi decât o capcană - mai exact, o încercare de a demonstra că directorii nu pot face față solicitărilor care vin simultan și de la catedră, și din funcția de conducere pe care o ocupă, pentru că se încearcă de mai mult timp înlocuirea lor cu manageri care nu au legătură cu școala.

Managerii ar lua decizii nocive pentru școală

O primă lovitură care le-a fost dată directorilor de școli și licee, în vara acestui an, a fost obligarea acestora să refacă de trei ori încadrările pentru profesori, chiar în timpul concediului lor legal, după creșterea normei didactice la 20 de ore, după anunțul creșterii numărului de elevi la clasă și după comasările școlilor. În același timp, le-a crescut și lor norma didactică, ceea ce înseamnă deja multe ore de muncă peste program, pentru care nici măcar nu vor fi plătiți.

Mulți directori de școli au anunțat, încă din luna august, că vor să demisioneze, pentru că au mai multe beneficii dacă se întorc la catedră. Dar din toate acțiunile Guvernului, mulți dintre ei au tras concluzia că se forțează un val de demisii, pentru a se trece la înlocuirea lor cu manageri care nu sunt cadre didactice.

S-a vorbit mult, în ultimul timp, despre intenția Guvernului - încă nedeclarată oficial - de a aduce în sistemul de învățământ preuniversitar manageri care nu sunt și profesori. Cadrele didactice se opun acestei schimbări, pentru că un manager care nu cunoaște și nu înțelege cum funcționează educația ar putea dispune măsuri nocive atât pentru școală, cât și pentru elevi. Tocmai de aceea, măsura înlocuirii directorilor actuali cu viitorii manageri nu s-a impus prin modificare legislativă, deocamdată, dar prin tot ce a făcut în ultimele luni, Guvernul a creat premisele optime pentru a face această schimbare, mai ales dacă actualele măsuri vor crea o situație de criză în sistem, prin demisiile deja anunțate. Astfel s-a creat cadrul propice pentru a deveni imperios necesară o astfel de modificare legislativă, după ce se va constata că directorii nu mai pot face față tuturor cerințelor legate de predare și de management, pentru că nu au timp suficient să facă ambele tipuri de activități.