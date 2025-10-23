Olimpia Cărăuleanu, balerina care a cucerit America: singura româncă medaliată la YAGP Tampa, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Olimpia Cărăuleanu, elevă a Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” din București, trăiește pentru dans și prin dans. De la vârsta de șase ani, baletul a devenit pentru ea nu doar o pasiune, ci un mod de a înțelege lumea. Olimpia a început să practice baletul la Școala privată Joy2dance din Constanța, sub îndrumarea profesoarei Alexandra Porumboi. Prin ore nesfârșite de repetiții, sacrificii și un devotament rar întâlnit la o vârstă atât de fragedă, Olimpia a transformat visul de copil într-o carieră în plină ascensiune.

Cu peste 200 de premii naționale, internaționale și mondiale, tânăra balerină a reușit să ducă eleganța și precizia dansului românesc pe cele mai înalte scene ale lumii. Printre cele mai remarcabile distincții se numără Locul I la Olimpiada Națională de Coregrafie, atât la secțiunea dans clasic, cât și la dans contemporan, precum și Locul I la semifinala Youth America Grand Prix (YAGP), una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din lume, care i-a adus și calificarea în marea finală mondială. În Statele Unite, la Tampa, Olimpia a devenit singura româncă medaliată la categoria seniori, cucerind locul al III-lea și aplauzele unui juriu format din legende ale dansului internațional.

Olimpia Cărăuleanu a fost singura balerină din România admisă la prestigioasa școală de dans The Rock School for Dance Education din Philadelphia, SUA - una dintre cele mai renumite școli de balet din lume, beneficiind de o bursă plătită integral de școală - o recunoaștere a excelenței și a potențialului ei artistic. De-a lungul anilor, Olimpia Cărăuleanu a participat la numeroase competiții și workshopuri alături de mari nume ale baletului mondial, fiecare experiență contribuind la rafinarea tehnicii și la definirea propriei sale expresivități artistice. Unul dintre momentele care i-au marcat profund evoluția a fost interpretarea rolului de solistă în „Spărgătorul de nuci”, pe scena din Philadelphia - o apariție memorabilă care i-a confirmat locul printre tinerele promisiuni ale dansului internațional. A mai strălucit în spectacole precum „Vrăjitorul din Oz”, unde a dat viață personajului Dorothy, și „Grinch, care a furat Crăciunul”, dar și pe scenele celor mai prestigioase evenimente de gen, precum Gala Nervi Festival și Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow Gala, unde viitorul baletului mondial își dă întâlnire cu prezentul excelenței.

Datorită performanțelor remarcabile și prin ambiția de a reprezenta România pe marile scene ale lumii, Olimpia Cărăuleanu a fost înscrisă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, desfășurată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României - o platformă dedicată tinerilor care schimbă viitorul prin talent, muncă și viziune.