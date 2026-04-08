Jurnalul.ro Ştiri Educatie Paște sau Paști? Cum să nu greșești în mesajele de sărbători

de Redacția Jurnalul    |    08 Apr 2026   •   16:00
În perioada Sărbătorilor Pascale, mesajele de felicitare devin tot mai frecvente, însă odată cu ele revine și o întrebare: Care este forma corectă, Paște sau Paști?

Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române (DOOM) arată că ambele variante sunt corecte și acceptate în limba română, însă utilizarea lor depinde de context.

Paște sau Paști?

Termenul poate fi folosit atât la singular, cât și la plural. Astfel, „Paște” este folosit ca substantiv neutru, în timp ce „Paști” apare ca feminin plural.

Formele articulate sunt corecte în ambele variante: „Paștele” și „Paștile”.

Cum să folosim termenul corect

În practică, ambele forme sunt întâlnite frecvent în exprimările uzuale:

  • „De Paște mergem la biserică”
  • „Un Paște fericit!”
  • „Sfintele Paști”
  • „Postul Paștelui”

Prin urmare, atât urarea „Paște fericit!”, cât și „Sărbători fericite de Paști!” sunt corecte din punct de vedere gramatical.

O dilemă cu mai multe răspunsuri

Specialiștii subliniază că alegerea între cele două forme ține mai degrabă de preferința vorbitorului și de contextul în care este folosit termenul, nefiind o regulă strictă, potrivit dcnews.ro.

