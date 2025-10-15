Premieră educațională: italienii vin la București cu programe de studiu speciale pentru tinerii români

„În calitate de consultanți educaționali, suntem în contact permanent cu instituții educaționale din toată lumea, la cel mai înalt nivel. În ultimii ani observăm o nouă abordare a universităților din Italia, care încep să implementeze tot mai multe programe în limba engleză, pe domenii de studiu din ce în ce mai diversificate. Această tendință are ca rezultat și creșterea interesului tinerilor pentru instituțiile universitare italiene, complementar și cu afinitatea socio-culturală pe care o avem cu acest spațiu”, a precizat Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntergralEdu.

Evenimentul “Study in Italy” este un moment optim pentru cei care vor să studieze în afară, universitățile din Italia își manifestându-și interesul explicit pentru inteligența, creativitatea și potențialul academic al tinerilor noștri. “Acest interes deschide uși pentru programe competitive și burse, transformând Italia într-o destinație care recunoaște și valorifică nivelul intelectual românesc la nivel înalt. Afirmarea unei astfel de oportunități este încă o confirmare a potențialului nostru academic pe scena europeană. Suntem martorii unei schimbări de paradigmă în care Italia nu mai este interesată doar de forța de muncă ieftină, valorizând diferit noile generații de români. În calitate de consultanți educaționali am identificat aceeași tendință și pe zona Spania, care a intrat în top 3 destinații de studiu pentru tinerii români. Dar, în fapt, aceast fenomen este prezent în tot spațiul academic european”, explică Alexandra Bădescu.

Cât costă studiile și viața de student în Italia

Percepția că studiile în străinătate implică automat costuri prohibitive nu mai este valabilă. Analiza pieței arată că, în prezent, costurile de viață într-un mare centru universitar românesc, precum București sau Cluj, sunt surprinzător de similare cu cele din metropolele italiene, ca Milano sau Roma. De exemplu, chiria pentru o garsonieră în București variază între 300 și 500 de euro, în timp ce în Milano se încadrează între 400 și 700 de euro. La fel, costul unui prânz obișnuit se situează în jurul valorii de 7-10 euro în ambele țări. La aceste costuri se mai adaugă transportul (aproximativ 22 euro/lună) și asigurarea medicală (intre 250 euro- 700 euro/an). Prin urmare, decizia de a studia în Italia nu mai este dictată de o diferență majoră de costuri, ci de valoarea intrinsecă a experienței și programului studiat.

„Taxele de studiu diferă în funcție de program și de universitate, pornind de la peste 2.000 euro pe an și ajungând chiar și la 21.700 euro pe an, dacă ne referim la John Cabot University. Dar pentru altă instituție de prestigiu cum este Politecnico di Milano, taxa este de aproape 4.000 de euro pe an pentru licență și master. Dacă factorul cost de trai devine aproape similar cu cel din România, diferența esențială se regăsește în calitatea educației și oportunitățile de carieră post-absolvire. Spre exemplu, Institutul Politehnic din Milano oferă absolvenților o recunoaștere europeană imediată, poziționându-i direct pentru un job pe piața europeană. Rețeaua academică, renumele internațional și parteneriatele strategice ale universităților italiene sunt incomparabil mai solide decât ale multor instituții autohtone”, concluzionează Alexandra Bădescu.

Înscriere și informații suplimentare

Study in Italy se organizează în parteneriat cu Istituto Italiano di Cultura, la eveniment fiind disponibile progame de pregătire pentru admitere la universitățile italiene, prin consultanții IntegralEdu. Pentru mai multe detalii despre Study in Italy 2025 și pentru înscriere, vizitați site-ul oficial al evenimentului la www.worldeducation.ro. Participarea este gratuită și se face pe bază de înregistrare online sau la intrare. Evenimentul are loc începând cu ora 10.00, la Hotel Marmorosch, până la ora 16.00.

IntegralEdu este cel mai important consultant educațional pentru studii în străinătate și pentru programele Work and Travel în SUA. Grupul de firme INTEGRAL are o experiență internațională de peste 30 de ani în oferirea de informații elevilor, părinților și a tuturor celor interesați de alegerea celor mai bune programe educaționale și instituții de învățământ din străinătate, studii gimnaziale, liceale, universitare și centre de limbi străine. Prezentă în România din anul 2008, IntegralEdu este cea mai mare companie de consultanță în educație la nivel local și reprezintă peste 500 de instituții de învățământ de top din întreaga lume.