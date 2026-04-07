Primii pași spre excelență: copiii între 3 și 6 ani, în centrul campaniei naționale Olimpiadele Preșcolarilor. Înscrieri în curs și participare gratuită

Capacitatea de a identifica și de a hrăni talentul încă din primii ani de viață nu mai este doar o opțiune, ci o responsabilitate esențială pentru părinți și educatori. „Olimpiadele Preșcolarilor”, campania Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, reprezintă poarta de intrare către o lume a performanței, oferind micuților șansa de a-și testa cunoștințele și de a fi recunoscuți pentru sclipirile lor de inteligență și creativitate. Înscrierile sunt acum în plină desfășurare, iar acesta este momentul zero în care poți decide să îi oferi copilului tău un avantaj competitiv crucial pentru întregul său parcurs educațional viitor.

Participarea la o astfel de competiție nu înseamnă doar obținerea unui premiu, ci reprezintă un exercițiu de încredere și o validare științifică a aptitudinilor native. Este ocazia ideală pentru ca micuții să înțeleagă că efortul și curiozitatea lor sunt prețuite de întreaga comunitate. În spatele acestui proiect stă convingerea profundă că performanța sustenabilă nu se improvizează, ci se construiește pas cu pas, începând cu acele momente în care mintea preșcolarului este cea mai receptivă la stimuli noi. Prin înscrierea în competiție, educatorii primesc un instrument valoros de evaluare, iar părinții dobândesc o perspectivă clară asupra direcției în care copilul lor excelează, fie că vorbim despre gândire logică, expresivitate artistică sau abilități de comunicare.

Pentru a oferi adulților suportul necesar în această călătorie de descoperire, campania include și organizarea Conferinței „România viitorului începe în grădiniță”. Acest eveniment va aduce la aceeași masă experți de top în educația timpurie, care vor dezbate mecanismele prin care grădinița devine laboratorul unde se formează elitele de mâine. Conferința este gândită ca un ghid practic pentru părinții și cadrele didactice care vor să înțeleagă cum se gestionează succesul la vârste fragede și cum poate fi evitată plafonarea talentului. Mesajul este că viitorul țării nu se scrie numai în marile universități, ci se schițează acum, în sălile de la grădiniță, prin fiecare mic succes pe care Olimpiadele Preșcolarilor îl scot la lumină.

Nu lăsa timpul să treacă pe lângă potențialul copilului tău fără să îi oferi șansa de a străluci. România de mâine are nevoie de lideri, inovatori și vizionari, iar aceștia sunt copiii de astăzi care îndrăznesc să facă primul pas spre performanță. Accesează platformele de înscriere, sau roagă educatorii să se înscrie în concurs.

Campania națională „Olimpiadele Preșcolarilor” face parte din calendarul activităților educative municipale (CAEM) al Municipiului București.

Instituțiile de învățământ preșcolar sunt invitate să se înscrie în această inițiativă prin completarea formularului disponibil pe site-ul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, cu respectarea etapelor prevăzute în Regulamentul Oficial. Participarea este gratuită.