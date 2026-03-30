Dezastru la simulare: Unul din trei elevi a luat sub nota 5 la Română și Matematică

Potrivit rezultatelor anunțate luni, peste 30% dintre elevi au obținut note sub 5 la Limba și literatura română. La această disciplină, 8,37% dintre participanți au luat note cuprinse între 9.00 și 10.00.

La matematică, 34,5% dintre elevi au luat note sub 5. Au fost înregistrate și aici note bune, dar numai 3,28% dintre participanți au luat între 9.00 și 10.00.

La Limba și literatura maternă, 13% dintre elevi au luat note sub 5, iar 23,4% note peste 9.00.

Au fost evaluate 145.257 de lucrări la Limba și literatura română, 144.399 la Matematică și 8.766 la Limba și literatura maternă.

Evaluarea lucrărilor s-a derulat în condiții similare cu cele de examen, digitalizat. În acest context, lucrările au fost distribuite aleatoriu evaluatorilor din toată țara.

Rezultatele probelor scrise ale simulării EN VIII se comunică individual, nu prin afișare.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

(sursa: Mediafax)