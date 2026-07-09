Rezultate surprinzătoare la Evaluarea Națională 2026. Numărul mediilor de 10 a scăzut dramatic

La nivel național, doar 7 elevi au încheiat examenul cu punctaj maxim, acesta fiind unul dintre cele mai reduse bilanțuri din ultimii ani.

Cele șapte medii de 10 au fost obținute în doar cinci județe. Bucureștiul conduce clasamentul, cu trei elevi care au încheiat examenul cu media maximă, iar celelalte patru medii de 10 au fost înregistrate în județele Iași, Mureș, Prahova și Gorj, câte una în fiecare.

În restul județelor din țară nu a fost înregistrată nicio medie generală de 10 la sesiunea din acest an.

Mai puține medii de 10

Comparativ cu anii precedenți, rezultatele din 2026 evidențiază un recul semnificativ al performanțelor de vârf. Dacă în 2025 au fost înregistrate 85 de medii de 10, iar în 2024 numărul acestora a fost de 74, în acest an doar 7 elevi au reușit să obțină media maximă.

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Prezență mare la examene

Potrivit datelor Ministerului Educației, rata de participare la Evaluarea Națională a fost de 96,6% dintre absolvenții înscriși.

Dintre candidații prezenți, 79,1% au obținut medii mai mari sau egale cu 5, în timp ce 20,9% au încheiat examenul cu medii sub acest prag.

Rezultatele finale includ și modificările apărute în urma contestațiilor, depuse după ce elevii au avut posibilitatea să își vizualizeze lucrările și să decidă dacă solicită reevaluarea acestora.

7 medii de 1

Statisticile publicate de Ministerul Educației arată și situația de la polul opus al clasamentului. La nivel național, 7 elevi au obținut media generală 1 la Evaluarea Națională 2026, potriivit a1.ro.

Rezultatele finale vor sta la baza admiterii computerizate în învățământul liceal, următoarea etapă a procesului fiind completarea opțiunilor și repartizarea candidaților, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației.