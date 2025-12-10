„România, Hub Cultural” - o aplicație care schimbă modul în care călătorim. Inovația, creată de doi studenți din Suceava incluși în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Doi tineri din Suceava, Alexandru Tocilă și Matei Vasilean, studenți ai Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, au transformat dragostea pentru locurile autentice ale țării într-un proiect care promite să schimbe modul în care turiștii, dar și românii, descoperă patrimoniul național: aplicația „România, Hub Cultural”. Pentru ideea și impactul acestui proiect, cei doi studenți au fost incluși în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.”

Ideea s-a născut dintr-o nevoie reală: România are comori culturale, istorice și naturale extraordinare, dar multe dintre ele rămân invizibile în turismul digital global. Alexandru, masterand în Managementul Firmelor de Comerț, Turism și Servicii, și Matei, student la Știința Calculatoarelor și Tehnologia Informației, au unit viziunea economică cu know-how-ul tehnic într-un produs care reunește tradiția cu inovația, informația cu emoția și explorarea cu tehnologia.

„Prin România, Hub Cultural, ne propunem să educăm, să inspirăm și să redăm mândria de a descoperi România. Pentru noi, acest proiect nu este doar o aplicație, ci o misiune culturală, o formă de a da înapoi țării o parte din identitatea care ne definește”, spun cei doi tineri.

Aplicația funcționează ca un ghid digital inteligent al României. Utilizatorii pot descoperi obiective culturale, istorice și naturale, pot citi povești locale, pot explora hărți interactive și își pot crea trasee personalizate. Practic, fiecare călătorie devine o aventură ghidată de tehnologie, dar trăită prin descoperire. Nu este însă doar pentru turiști. Elevii, profesorii, cercetătorii, localnicii sau străinii pasionați de cultura românească pot folosi aplicația ca instrument educațional și de documentare.

În prezent, proiectul se află într-o etapă intensă de dezvoltare. În perioada următoare, aplicația va fi lansată pe principalele platforme mobile, iar echipa lucrează deja la integrarea ghidurilor audio și la deschiderea colaborărilor directe cu comunitățile locale. Mai mult, „România, Hub Cultural” va deveni o platformă colectivă, susținută de o rețea națională de profesori, elevi, ghizi, voluntari și fotografi, care vor contribui activ la documentarea fiecărui județ al țării.

Pe termen lung, obiectivul este clar și ambițios: transformarea aplicației „România, Hub Cultural” în cea mai importantă platformă de promovare culturală digitală din România - un spațiu unde patrimoniul întâlnește inovația, iar identitatea națională este pusă în valoare prin tehnologie.

Povestea celor doi studenți din Suceava este despre o generație care nu mai așteaptă schimbarea, ci o construiește. Despre tineri care transformă hărțile în povești, drumurile în experiențe și România într-un hub cultural digital, deschis lumii întregi.