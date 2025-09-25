Daniel David: Programul remedial va reduce analfabetismul funcțional și abandonul școlar

„Metodologia reglementează flexibil, dar riguros, utilizarea celor două ore pe săptămână pentru: (1) consolidarea-fixarea competențelor dobândite, (2) pentru recuperarea competențelor planificate, dar nedobândite adecvat, (3) pentru utilizarea competențelor în viața cotidiană și (4) pentru dezvoltarea competențelor dobândite în condiții de performanță”, potrivit ministerului Educației.

„Analfabetismul funcțional și abandonul școlar reprezintă tare majore ale sistemului nostru de educație, cu risc asupra securității naționale, prin expunerea țării la manipulare și destabilizare prin pseudoștiință (inclusiv promovată prin fake news). Am căutat ca măsurile dificile de criză fiscal-bugetară, dacă tot trebuie luate pentru salvarea salariilor și burselor până la sfârșitul anului, să aibă și beneficii educaționale, astfel că s-a născut acest program remedial, care va ajuta copiii să asimileze mai bine (și chiar performant) cele opt competențe-cheie, să fie mai bine pregătiți pentru intrarea la gimnaziu și pentru a vedea rostul școlii în viața cotidiană. Împreună cu reglementarea activităților remediale la nivel de gimnaziu și liceu - alături de adaptarea evaluărilor în clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, pentru a fi mai relevante sub aspectul diversității competențelor și a modului de testare (competențe plus utilizarea acestora în viața cotidiană) - se asigură astfel un mecanism pentru reducerea analfabetismului funcțional, creșterea gradului de atractivitate a școlii (cu impact pozitiv asupra abandonului școlar) și pentru pregătirea mai bună a copiilor pentru școală și viață”, a declarat ministrul Educației, Daniel David.

(sursa: Mediafax)