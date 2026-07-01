Subiecte Matematică Bacalaureat 2026. Ce au avut de rezolvat elevii de la profilul matematică-informatică

Subiecte Matematică Bac 2026

Timpul de redactare a subiectelor pentru fiecare probă scrisă a fost de 180 de minute și s-a calculat imediat după distribuirea, către candidați, a subiectelor. Proba s-a încheiat în jurul prânzului.

Regulile pe care candidații au fost obligați să le respecte în sala de examen

Accesul în sălile de examen s-a făcut exclusiv până la ora 08:30. Candidații care au ajuns după această oră nu au mai fost primiți și au pierdut dreptul de a susține proba.

Înainte de distribuirea subiectelor, membrii comisiei au verificat identitatea elevilor, iar profesorii asistenți au prezentat regulamentul examenului.

După primirea subiectelor, fiecare candidat a avut la dispoziție trei ore pentru redactarea lucrării. Elevii care au terminat mai devreme au avut posibilitatea să predea lucrarea înainte de expirarea timpului regulamentar și să părăsească sala, însă fără a primi subiectele. Acestea pot fi ridicate doar după încheierea oficială a probei.

Candidații cărora le-au fost aprobate măsuri speciale pentru egalizarea șanselor au beneficiat de timp suplimentar, de maximum două ore, conform procedurilor aplicabile elevilor cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz sau tulburări de neurodezvoltare.

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Ce obiecte au fost permise și ce este strict interzis la BAC 2026

În timpul examenului, candidații au avut voie să utilizeze doar pix sau stilou cu pastă ori cerneală albastră. La disciplinele unde metodologia permite, se poate folosi și creionul negru pentru realizarea desenelor sau schemelor. Hârtia tipizată și ciornele au fost distribuite exclusiv de comisia centrului de examen.

În schimb, telefoanele mobile, căștile, ceasurile inteligente, orice dispozitive electronice de comunicare, precum și manualele, culegerile, notițele, dicționarele, fițuicile sau alte materiale auxiliare au fost interzise.

De asemenea, orice formă de comunicare între candidați sau cu persoane din exterior este considerată tentativă de fraudă și atrage eliminarea imediată din examen, precum și interzicerea participării la următoarele sesiuni ale Bacalaureatului.

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Ce note sunt necesare pentru promovarea examenului de Bacalaureat 2026

Pentru obținerea diplomei de bacalaureat, absolvenții trebuie să promoveze toate probele obligatorii.

La probele de competențe este obligatorie participarea, iar rezultatele sunt exprimate prin niveluri de competență, nu prin note. Absența sau refuzul susținerii acestora conduce la eliminarea din examen.

În ceea ce privește probele scrise, fiecare dintre cele trei examene trebuie promovat cu minimum nota 5. Este vorba despre Limba și literatura română, proba obligatorie a profilului și proba la alegere, în funcție de specializare.

În plus, media aritmetică a celor trei note trebuie să fie de cel puțin 6,00. Calculul se face cu două zecimale, fără rotunjire. Astfel, chiar dacă un candidat obține minimum nota 5 la fiecare probă, o medie finală de 5,99 înseamnă automat nepromovarea examenului.

Cum se calculează media la BAC 2026

Media generală se stabilește prin însumarea notelor obținute la cele trei probe scrise și împărțirea rezultatului la trei.

De exemplu, notele 7,50, 8,00 și 6,50 generează o medie finală de 7,33. În schimb, orice medie sub 6,00 conduce la respingerea candidatului, chiar dacă toate cele trei note sunt de promovare.

Rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat 2026 vor stabili accesul absolvenților la studiile universitare, motiv pentru care prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, reprezintă unul dintre cele mai importante momente din parcursul educațional al elevilor din întreaga țară.