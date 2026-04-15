Ultimul modul de școală a început: Cursuri, evaluări și zile libere

de Redacția Jurnalul    |    15 Apr 2026   •   17:15
Ultimul modul de școală se desfășoară în perioada 15 aprilie – 19 iunie 2026.

Elevii au revenit la cursuri după încheierea vacanței de Paște, odată cu debutul ultimului modul al anului școlar.

A început astfel modulul 5, și ultimul, care se desfășoară în perioada 15 aprilie – 19 iunie 2026.

Finalul de an școlar vine cu o perioadă intensă pentru elevi, cu recapitulări, încheierea mediilor și pregătirea examenelor naționale.

Zile libere până la vacanța de vară

Până la finalul cursurilor, elevii beneficiază și de câteva zile libere. Aceștia nu vor merge la școală pe 1 mai și 1 iunie, ambele zile fiind libere legale.

După încheierea cursurilor urmează vacanța de vară, care începe pe 20 iunie și se încheie pe 6 septembrie, marcând finalul actualului an școlar.

Ultimele săptămâni de școală vor fi dedicate în principal evaluărilor finale și consolidării materiei, potrivit observatornews.ro.

