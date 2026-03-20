Acordul comercial UE-SUA a trecut de prima comisie a Parlamentului European!

Cu 29 de voturi pentru, nouă împotrivă și o abținere, acordul a trecut de primul vot necesar și așteaptă acum decizia finală în sesiunea plenară, programată în prezent pentru 26 martie, dar care ar putea fi amânată până la sfârșitul lunii aprilie dacă majoritatea grupurilor politice o solicită.



Textul convenit include o clauză de suspendare a acestuia în cazul în care președintele SUA, Donald Trump, introduce noi tarife vamale care vizează țările europene sau pune la îndoială integritatea teritorială a blocului, așa cum s-a întâmplat în timpul crizei din Groenlanda.



De asemenea, conține o clauză de expirare în martie 2028 și o perioadă de șase luni pentru a evalua orice măsuri pe care Washingtonul le-ar putea lua pentru a reduce tarifele vamale la derivatele din oțel și aluminiu.



În plus, în ultimele săptămâni, deputații europeni au inclus o 'clauză de intrare în vigoare' care ar permite amânarea acordului până la confirmarea tuturor elementelor sale.



Grupurile PPE și 'Patrioți pentru Europa' sunt în favoarea unui vot cât mai curând posibil



Mai multe grupuri politice progresiste au cerut amânarea votului în plen până la sfârșitul lunii aprilie pentru a permite dezbateri interne în rândurile lor și pentru a se asigura că nu există dezertări majore care ar putea răsturna votul în ultimul moment, așa cum s-a întâmplat cu acordul UE-Mercosur în ianuarie.



Partidul Popular European (centru-dreapta - n.r.) și 'Patrioți pentru Europa' (grup de partide considerate ultranaționaliste și de extremă dreapta - n.r.) sunt însă în favoarea unui vot cât mai curând posibil. Concret, PPE invocă necesitatea de a crea certitudine pentru companiile europene.



Mulți legislatori s-au plâns că acordul politic la care au ajuns Bruxelles-ul și Washingtonul în august anul trecut este unilateral, UE fiind obligată să reducă majoritatea taxelor de import, în timp ce SUA mențin o rată generală de 15%, remarcă Reuters.



Angajamentele europene nu au fost încă implementate, în așteptarea finalizării poziției de negociere de către Parlamentul European și a ajungerii la un acord cu guvernele statelor membre. Aceste negocieri vor începe odată ce acordul va fi votat în sesiune plenară.



Lucrările Parlamentului European privind acest acord au fost înghețate de două ori în acest an: prima dată, din cauza amenințărilor lui Trump de a anexa Groenlanda și de a impune tarife vamale țărilor europene care au trimis militari pe insula arctică și, a doua oară, din cauza hotărârii Curții Supreme a SUA care a anulat o parte semnificativă din tarifele vamale impuse de republican. AGERPRES