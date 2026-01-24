Acord de pace în Nagorno-Karabah: JD Vance va efectua o vizită în Azerbaidjan și Armenia

Anunțul a venit, vineri, din partea președintelui Donald Trump.

Vizita are loc la câteva luni după semnarea unui acord de pace între cele două state, la Washington, relatează Reuters.

Donald Trump a spus că deplasarea lui JD Vance are scopul de a „promova Traseul Trump pentru pace și prosperitate internațională”, acord de pace încheiat între Azerbaidjan și Armenia, în luna august 2025.

Președintele american a oferit mai multe detalii într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare.

Acord de pace după 40 de ani de conflicte

„Vom consolida parteneriatul nostru strategic cu Azerbaidjanul, un frumos acord pentru cooperare nucleară pașnică cu Armenia, acorduri pentru marii noștri producători de semiconductori și vânzarea de echipamente de apărare fabricate în SUA, precum veste antiglonț și bărci, și multe altele, către Azerbaidjan”, a scris Trump pe Truth Social.

Acordul de pace, semnat în august 2025, a venit după aproape 40 de ani de conflicte între Armenia și Azerbaidjan. Disputa a avut ca obiect regiunea muntoasă Nagorno-Karabakh.

Potrivit documentului, cele două țări au renunțat la orice pretenții teritoriale una față de cealaltă. De asemenea, ele au acceptat să evite folosirea forței și să respecte normele dreptului internațional.

Vineri, Donald Trump le-a mulțumit liderilor ambelor state pentru respectarea angajamentelor asumate. El a declarat că situația actuală aduce „prosperitate și pace”.

La începutul acestei săptămâni, Armenia a informat că va conecta sistemele sale energetice cu cele ale Azerbaidjanului.

Măsura urmărește facilitarea importurilor și exporturilor de energie electrică și face parte dintr-un proiect sprijinit de Statele Unite.