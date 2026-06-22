Noi restricții în Afganistan: angajați ai ONG-urilor și ai ONU, reținuți din cauza bărbilor prea scurte

Talibanii au reținut lucrători umanitari pentru că nu aveau bărbile suficient de lungi. Incident la granița dintre Afganistan și Iran

Mai mulți lucrători umanitari afgani care activează în cadrul unor programe susținute de Organizația Națiunilor Unite au fost reținuți de autoritățile talibane în vestul Afganistanului, după ce au fost considerați în nerespectarea normelor impuse privind aspectul fizic al bărbaților.

Potrivit unor surse umanitare citate de AFP, incidentul s-a produs sâmbătă într-un centru de primire aflat în apropierea punctului de frontieră Islam Qala, la granița dintre Afganistan și Iran. Persoanele vizate lucrau pentru organizații neguvernamentale locale implicate în programe umanitare desfășurate sub coordonarea agențiilor ONU.

Conform informațiilor apărute în mesaje interne consultate de AFP, lucrătorii au fost reținuți deoarece autoritățile au considerat că bărbile lor nu respectau standardele impuse de regimul taliban.

Aceşti membri ai unor organizaţii neguvernamentale locale au fost reţinuţi „pentru că aveau bărbile tunse scurt sau rase”, a indicat Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) în mesajele interne.

Aproximativ 20 de persoane ar fi fost reținute

Potrivit a două surse din sectorul umanitar, reținerea a avut loc în cadrul unui control desfășurat în centrul de primire de lângă frontiera iraniană. O a treia sursă a precizat că numărul total al persoanelor vizate a fost semnificativ mai mare.

O sursă a declarat că „20 de persoane” au fost în total reţinute. Toate informațiile au fost oferite sub protecția anonimatului, din motive de securitate.

Mesajele interne ale Organizației Internaționale pentru Migrație arată că persoanele reținute au fost eliberate ulterior, unele în aceeași zi, iar altele în ziua următoare.

Deși incidentul nu s-a soldat cu detenții de lungă durată, cazul evidențiază nivelul de control exercitat de autoritățile talibane asupra vieții cotidiene și asupra activității personalului implicat în operațiuni umanitare.

Reguli stricte privind barba în Afganistanul controlat de talibani

După revenirea la putere în august 2021, talibanii au impus o serie de reguli bazate pe interpretarea lor strictă a legii islamice. Printre acestea se numără și obligația ca bărbații să poarte barbă.

Autoritățile cer în mod special ca barba să fie suficient de lungă, standardul aplicat fiind acela de a depăși dimensiunea unui pumn. În ultimii ani, diverse rapoarte internaționale au semnalat controale și sancțiuni aplicate persoanelor care nu respectă aceste reguli.

În acest context, lucrătorii umanitari și funcționarii publici pot deveni ținta verificărilor desfășurate de autoritățile locale.

Autoritățile talibane contestă informațiile privind reținerea lucrătorilor umanitari

Un oficial local, Ziauddin Taib, a respins acuzațiile potrivit cărora reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale ar fi fost arestați.

Acesta a declarat pentru AFP că "niciun reprezentant al vreunei organizaţii neguvernamentale nu a fost arestat sau încarcerat".

În schimb, oficialul a susținut că cinci agenți ai instituțiilor publice au fost cei care au fost reținuți în cadrul acțiunii.

Incidentul apare într-un moment în care ONU și organizațiile umanitare continuă să desfășoare numeroase programe de asistență în Afganistan, o țară care se confruntă cu dificultăți economice majore și cu una dintre cele mai grave crize umanitare din lume. Prin intermediul a peste zece agenții și al unei rețele extinse de organizații neguvernamentale locale, comunitatea internațională încearcă să ofere sprijin populației afgane, în pofida restricțiilor tot mai severe impuse de autoritățile talibane.

Agerpres