CEO-ul Astronomer demisionează după un incident controversat la un concert Coldplay: Filmarea a devenit virală

Andy Byron, directorul general al companiei de tehnologie Astronomer, cu sediul în New York, a demisionat în urma unui videoclip devenit viral în care apare într-o ipostază personală cu Kristin Cabot, șefa departamentului de resurse umane. Cei doi au fost surprinși miercuri seară, pe „camera sărutului” de la Gillette Stadium din Foxborough, Massachusetts, în timpul unui concert susținut de trupa Coldplay.

Imaginile i-au arătat pe cei doi îmbrățișați, iar apoi încercând să se ascundă pentru a evita expunerea publică. În ciuda faptului că au apărut online presupuse declarații ale lui Byron prin care ar fi recunoscut relația, compania a infirmat informațiile, menționând pe LinkedIn că „Byron nu a făcut nicio declarație, iar relatările care susțin contrariul sunt incorecte.”

Într-un comunicat transmis către CNN, compania Astronomer a anunțat că a acceptat demisia lui Byron și că va demara imediat procesul de selecție pentru un nou director general. În declarație, reprezentanții firmei au subliniat că organizația își păstrează angajamentul față de valorile sale și că liderii săi trebuie să respecte cele mai înalte standarde etice.

Fondată în 2018, Astronomer este o companie tech specializată în soluții de operațiuni de date și inteligență artificială (AI). Deși incidentul a afectat imaginea publică a firmei, conducerea a transmis că activitatea companiei va continua neafectată și că misiunea rămâne aceea de a oferi soluții inovatoare pentru gestionarea datelor la scară globală.

Demisia lui Byron readuce în atenție importanța comportamentului etic în rândul liderilor din industria tech, mai ales în contextul în care companiile se confruntă cu tot mai multe provocări privind cultura organizațională și transparența internă. De asemenea, incidentul scoate în evidență impactul devastator pe care o simplă apariție virală îl poate avea asupra carierei unor persoane aflate în funcții-cheie.

În timp ce pe rețelele sociale reacțiile sunt împărțite – unii condamnând ipocrizia din mediul corporatist, alții criticând lipsa de profesionalism – compania pare determinată să își refacă reputația și să continue dezvoltarea în zona de data science și AI.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM