Angelina Jolie: „Nu îmi mai recunosc țara”

La Festivalul de film de la San Sebastián din Spania, Jolie a fost întrebată de ce se teme ca artistă și ca americancă.

„Îmi iubesc țara, dar în acest moment, nu o mai recunosc”, a răspuns actrița.

„Am trăit întotdeauna la nivel internațional, familia mea este internațională, prietenii mei, viața mea. Viziunea mea asupra lumii este egalitară, unită și internațională. Orice lucru, oriunde ar fi, care limitează sau împiedică libertatea de exprimare și libertățile personale ale oricui, consider că este foarte periculos", a adăugat ea.

Comentariile vin după suspendarea „pe termen nelimitat” a emisiunii Jimmy Kimmel Live! de către ABC (deținut de Disney). Kimmel a fost suspendat după critici din partea președintelui Comisiei Federale de Comunicații, Brendan Carr, pentru comentariile sale despre împușcarea mortală a lui Charlie Kirk.

Mai multe vedete Disney, inclusiv Pedro Pascal, Olivia Rodrigo și Mark Ruffalo, au criticat decizia de suspendare.

Ruffalo a scris pe Threads că „guvernul SUA este cel care suprimă acum libertatea de exprimare", comparând situația cu „regimurile fasciste”.

Pascal a scris pe Instagram că „este alături” de Kimmel, îndemnad la apărarea „libertății de exprimare” și „democrației”.

Tatiana Maslany le-a cerut urmăritorilor să își „anuleze” abonamentele Disney+.

De asemenea, sute de persoane au protestat în fața sediului Disney față de suspendarea considerată „neamericană” a lui Kimmel.

(sursa: Mediafax)