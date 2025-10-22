Arizona dă în judecată Congresul SUA, după refuzul lui Mike Johnson de a valida un mandat democrat

Statul Arizona a dat în judecată Camera Reprezentanților americani pentru refuzul președintelui republican Mike Johnson de a o valida pe Adelita Grijalva, o nouă membră democrată a Camerei care și-a câștigat mandatul în luna septembrie, în urma decesului tatălui ei, care reprezentase același district.

„Acest caz se referă la posibilitatea ca o persoană aleasă în mod corespunzător în Cameră să fie privată de funcția sa legitimă pur și simplu pentru că Președintele Camerei a decis să nu țină Camera în sesiune”, se arată în documentul depus de biroul procurorului general.

Mike Johnson a declarat că amânarea depunerii jurământului pentru Grijalva se datorează faptului că organismul nu se află în sesiune pe fondul blocajului guvernamental.

El a invocat un precedent instituit de fosta președintă Nancy Pelosi, care a procedat similar în cazuri de alegeri parțiale desfășurate în perioade de vacanță parlamentară.

„Sunt gata și dornic să administrez jurământul în prima zi a reluării sesiunii legislative”, a spus Johnson.

La scurt timp după intentarea procesului, Johnson a catalogat acțiunea drept „ridicolă” și „o tentativă de a atrage atenția publică”.

„Conducem Camera. Ea nu are jurisdicție. Urmăm precedentul. Caută publicitate națională și, aparent, a obținut-o”, a declarat acesta reporterilor.

Adelita Grijalva, fiica congresmanului Raúl Grijalva, a afirmat că încearcă să stabilească o întâlnire cu Johnson pentru a clarifica situația.

„Acest schimb constant nu e sănătos. Nu vreau o confruntare, vreau doar să rezolvăm lucrurile”, a spus ea

(sursa: Mediafax)