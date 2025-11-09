Armata germană va ajuta Belgia să își consolideze apărarea anti-drone

Berlinul a anunțat că va sprijini Belgia în eforturile sale de contracarare a survolului dronelor, în urma unei creșteri a numărului de zboruri suspecte ale acestor aeronave neidentificate deasupra teritoriului său în ultimele săptămâni, potrivit Le Figaro.

„La cererea Belgiei, Bundeswehr va oferi sprijin pe termen scurt țării noastre vecine, furnizându-i capabilități de combatere a sistemelor aeriene fără pilot de mici dimensiuni”, a declarat Ministerul german al Apărării într-un comunicat.

„Cererea de asistență belgiană a fost determinată de o creștere semnificativă a numărului de observări de vehicule aeriene fără pilot neidentificate, inclusiv în zona instalațiilor militare belgiene”, se adaugă în comunicat.

La fel ca mai multe țări europene în ultimele două luni, Belgia și Germania s-au confruntat cu incidente de drone considerate suspecte care zboară deasupra unor locații sau infrastructuri sensibile.

Forțele aeriene germane inițiale au sosit deja în Belgia „pentru a evalua situația” și a „coordona” detectarea și apărarea împotriva dronelor cu forțele armate belgiene, se arată în comunicat. Această operațiune subliniază „solidaritatea partenerilor europeni în fața amenințărilor hibride”, a declarat Ministerul Apărării.

În Germania, traficul aerian a fost suspendat pe mai multe aeroporturi în ultimele săptămâni din cauza survolului dronelor. Berlinul, unul dintre principalii susținători ai Ucrainei împotriva Rusiei, suspectează că Moscova se află în spatele unora dintre aceste activități.

(sursa: Mediafax)