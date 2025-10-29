Armistițiul lui Trump, încălcat: cel puțin 60 de morți în atacurile israeliene din Gaza 

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a ordonat armatei să efectueze „atacuri puternice” asupra Gazei, după ce Hamas a încălcat fragilul armistițiu.

Armistițiul, care a început pe 10 octombrie, este fragil, iar situația rămâne tensionată, cu provocări continue.

Medicii de la spitalul Aqsa din centrul orașului Deir al-Balah au anunțat că cel puțin 10 cadavre, dintre care trei femei și șase copii, au ajuns la unitatea medicală în timpul nopții, după două atacuri aeriene israeliene în zonă. În sudul Gazei, spitalul Nasser din Khan Younis a declarat că a primit 20 de cadavre după cinci atacuri israeliene în zonă, dintre care 13 erau copii și două erau femei.

În altă parte, în centrul Gazei, spitalul Al-Awda a anunțat că 30 de cadavre au ajuns la unitatea medicală, dintre care 14 erau copii.

Ordinul lui Netanyahu a venit după ce un oficial israelian a raportat că Hamas a tras asupra forțelor israeliene în sudul Gazei. Hamas a amânat predarea cadavrului unui alt ostatic ca răspuns la atacurile planificate de Israel.

(sursa: Mediafax)