Atac armat la Casa Albă! Donald și Melania Trump, evacuați de urgență. Atacatorul a fost prins

UPDATE:

Bărbatul suspectat că a deschis focul sâmbătă seară în timpul Cinei Asociației Corespondenților de la Casa Albă ar fi lucrat ca profesor și dezvoltator de jocuri video în sudul Californiei, potrivit unor date publice.

Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, din suburbia Torrance, Los Angeles, a fost identificat de autorități drept individul înarmat imobilizat în apropierea evenimentului la care participau președintele Donald Trump și alți oficiali, au declarat pentru CNN două surse apropiate anchetei.

Un profil LinkedIn care corespunde numelui și fotografiei sale îl descrie drept profesor part-time la C2 Education, o companie specializată în pregătire pentru examene și meditații. Compania l-a desemnat „profesorul lunii” în decembrie 2024, potrivit unor postări din social media. Reprezentanții C2 nu au putut fi contactați telefonic sâmbătă seară.

Conform profilului său, Allen a absolvit în 2017 Institutul de Tehnologie din California, cu o diplomă de licență în inginerie mecanică, iar anul trecut a obținut un master în informatică la California State University-Dominguez Hills.

De asemenea, potrivit documentelor Comisiei Electorale Federale, acesta a donat 25 de dolari pentru campania prezidențială a Kamalei Harris, în octombrie 2024.

Știre inițală

Focuri de armă au fost auzite la Cina Corespondenților, evenimentul organizat la Casa Albă, la care a participat și Donald Trump, potrivit news.sky.com.

Trump a fost evacuat de serviciile secrete, care precizează că au fost auzite cinci împușcături.

Melania Trump, vicepreședintele JD Vance și membrii cabinetului lui Trump care erau și ei prezenți au fost, de asemenea, evacuați în grabă.

Un agent al Serviciul Secret al Statelor Unite a fost împușcat în echipamentul de protecție în timpul intervenției și a fost transportat la spital. Potrivit surselor, starea acestuia nu este considerată critică.

Jurnalistul Wolf Blitzer (CNN), aflat la fața locului, a relatat că a văzut un bărbat înarmat deschizând focul la sol, la doar câțiva metri de participanți, în fața sălii de bal a hotelului Washington Hilton.

Zeci de persoane s-au adăpostit imediat, în timp ce forțele de ordine au intervenit pentru a securiza zona.

La scurt timp după incident, Donald Trump a anunțat pe rețelele sociale că atacatorul a fost reținut. Autoritățile au confirmat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 30 de ani din California.

Președintele Donald Trump a spus că suspectul a deschis focul „de la 50 de metri distanță”.

„Deci era foarte departe de cameră”, a declarat Trump, încercând să sublinieze că zona în care se afla nu a fost direct vizată, scrie Mediafax.