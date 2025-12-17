Atacul de la Sydney: Suspectul a fost inculpat pentru 59 de infracțiuni, dintre care 15 pentru crimă

Autoritățile australiene au anunțat miercuri că suspectul în vârstă de 24 de ani a fost inculpat în spitalul din Sydney unde se află internat, după ce a fost împușcat de poliție în timpul intervenției de duminică.

Potrivit poliției, suspectul a fost pus sub acuzare pentru câte un cap de acuzare de crimă pentru fiecare victimă decedată, precum și pentru comiterea unui act terorist.

Duminică, un bărbat de 50 de ani alături de fiul său de 24 au deschis focul pe plaja Bondi în timpul unei celebrări de Hanukkah, ucigând 15 persoane și rănind alte peste 20, dintre care mai multe se află în continuare internate în spitale. Toate victimele identificate până în prezent sunt de religie evreiască.

În urma intervenției autorităților, bărbatul în vârstă de 50 de ani, considerat cel de-al doilea atacator, a fost împușcat mortal la fața locului.

Krissy Barret, comisarul Poliției Federale Australiene, a anunțat marți că atacul de duminică a fost motivat de gruparea Statului Islamic.

Pe fondul atacului, autoritățile atât la nivel federal, cât și la nivel statal au anunțat intenția de a înăspri condițiile pentru deținere a armelor, însă, la nivel internațional, președintele american Donald Trump a îndemnat la combaterea „forțelor răului reprezentate de terorismul islamist”.

