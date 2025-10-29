Atacuri ucrainene asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei

Forțele ucrainene ar fi lansat atacuri asupra a două obiective industriale majore din vestul Rusiei, o rafinărie și o uzină chimică, în cadrul unei noi serii de lovituri asupra infrastructurii energetice ruse, relatează canale locale de pe Telegram, citate de presa internațională.

În regiunea Ulyanovsk, rafinăria NS-Oil din localitatea Novospasskoye ar fi fost lovită, iar imaginile publicate online arată un incendiu de proporții.

Martorii susțin că flăcările s-au extins rapid pe o mare parte a instalației.

Al doilea atac ar fi vizat uzina chimică Stavrolen din Stavropol Krai, o subsidiară a gigantului Lukoil, potrivit Kyiv Independent.

Înregistrări publicate pe rețelele sociale arată o explozie urmată de un incendiu intens în interiorul complexului.

Fabrica produce benzen, polietilenă și alte produse petroliere folosite în industria de război a Rusiei.

Ministerul ucrainean al Apărării nu a comentat până acum informațiile, iar autenticitatea imaginilor nu a fost verificată independent.

