Detalii cutremurătoare despre bărbatul care a ucis șase oameni în Germania. Ar fi fugit din închisoare și este acuzat de abuz asupra fiicei sale

Presa germană dezvăluie noi detalii despre trecutul suspectului

Bărbatul în vârstă de 45 de ani, aflat în arest preventiv după atacul armat soldat cu șase morți în landul Saxonia Inferioară, este în centrul unor noi dezvăluiri publicate de cotidianul german Bild. Jurnaliștii susțin că au consultat documente din sistemul informatic al justiției din Turcia, cunoscut sub denumirea UYAP.

Potrivit acestor informații, autoritățile judiciare turce ar avea deschise mai multe dosare penale pe numele suspectului, unele dintre ele vizând infracțiuni de o gravitate extremă.

Cel mai grav dintre capetele de acuzare este cel privind presupusul abuz sexual asupra propriei fiice. Fapta ar fi fost comisă la 9 iunie 2022, în orașul Gaziantep, iar dosarul ar fi fost repartizat Tribunalului Penal nr. 2 din Kahramanmaraș, potrivit NTV.

În același timp, documentele consultate de publicația germană indică și existența unui alt dosar, deschis pentru o presupusă infracțiune sexuală gravă comisă în luna mai 2007, în provincia Kahramanmaraș.

Până în acest moment, autoritățile germane nu au confirmat oficial autenticitatea acestor informații și nici existența unor condamnări definitive în Turcia.

Ar fi evadat din închisoare și ar fi dispărut fără urmă

Potrivit informațiilor publicate de Bild, între cele două presupuse infracțiuni, suspectul s-ar fi aflat în arest preventiv într-un alt dosar penal.

Publicația susține că acesta ar fi reușit să evadeze din penitenciar și că, de atunci, autoritățile turce nu au mai reușit să îl localizeze. În consecință, el ar figura în continuare ca persoană urmărită.

Dacă aceste informații se confirmă, rămâne de stabilit în ce condiții bărbatul a ajuns ulterior să locuiască în Germania și dacă autoritățile germane aveau cunoștință despre situația sa juridică din Turcia.

Fratele vitreg spune că nu a mai avut legături cu el

Un frate vitreg al suspectului a declarat pentru publicația germană că nu a mai ținut legătura cu acesta după presupusa evadare din închisoare.

„De când a fugit din penitenciar nu am mai avut niciun contact cu el. Sunt șocat de crimele de care este acuzat”, a afirmat acesta.

Declarația vine în contextul în care ancheta privind atacul din Stade continuă, iar autoritățile încearcă să reconstituie atât traseul suspectului, cât și istoricul său înainte de comiterea masacrului.

Procurorii germani nu confirmă că știau despre trecutul său

Potrivit Bild, Parchetul din landul Saxonia Inferioară nu ar fi avut informații despre dosarele penale ale suspectului din Turcia.

În Germania, bărbatul nu era cunoscut pentru infracțiuni violente, însă existau plângeri potrivit cărora ar fi avut un comportament agresiv față de medici și funcționari ai instituțiilor publice.

Întrebată dacă există o colaborare cu autoritățile judiciare din Turcia pentru verificarea acestor informații, Parchetul din Stade nu a oferit un răspuns concret.

Masacrul din Stade a pornit de la un conflict privind custodia copilului

Atacul armat care a șocat Germania a avut loc luni, într-un centru de asistență pentru tineri din orașul Stade.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a deschis focul asupra angajaților instituției, iar în urma atacului au murit șase persoane: patru femei și doi bărbați, toți implicați în activitățile centrului.

Primele concluzii ale anchetei indică faptul că tragedia ar fi fost declanșată de un conflict privind custodia copilului suspectului.

Bărbatul, despre care autoritățile au precizat că are origini turce, dar s-a născut în Germania și locuia în apropiere de Hanovra, contestase decizia privind încredințarea copilului.

Copilul ar fi suferit un traumatism provocat prin zgâlțâire

Presa germană a relatat anterior că suspectul ar fi fost acuzat și că și-a zgâlțâit violent bebelușul, provocându-i un traumatism specific.

Parchetul nu a confirmat explicit aceste informații, însă a precizat că medicii au constatat existența unui sindrom al copilului zgâlțâit, fapt care a cântărit în decizia ca minorul să rămână în grija mamei.

Cei doi părinți erau deja despărțiți în momentul producerii tragediei, iar disputa privind custodia copilului era în desfășurare.

Între timp, suspectul a fost arestat preventiv și urmează să fie cercetat pentru uciderea celor șase angajați ai centrului de asistență. În paralel, autoritățile verifică informațiile apărute în presa germană referitoare la trecutul său din Turcia, inclusiv acuzațiile privind infracțiuni sexuale și presupusa evadare din penitenciar.