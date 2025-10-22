Un bărbat grațiat după ce a atacat Capitoliul a fost arestat pentru că a amenințat un parlamentar

x close
de Redacția Jurnalul    |    22 Oct 2025   •   10:30
Un bărbat, grațiat după ce a luat parte la asaltul asupra Capitoliului, a fost arestat pentru că a amenințat cu moartea un parlamentar. Cel vizat de amenințare este liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries.

Christopher P. Moynihanm, unul dintre participanții la asaltul asupra Capitoliului grațiați de Donald Trump, a fost arestat sub acuzația că l-a amenințat cu moartea pe liderul minorității din Cameră, Hakeem Jeffries, potrivit AP.

Moynihan este acuzat că vineri a trimis un mesaj în care anunța că Jeffries, un democrat din New York, va ține un discurs în New York.

„Nu-l pot lăsa pe acest terorist să trăiască”, a scris Moynihan, potrivit unui raport al polițiștilor. Moynihan a mai scris că Jeffries „trebuie eliminat” și a trimis mesajul „Îl voi ucide”, conform raportului poliției.
Moynihan, din Clinton, New York, este acuzat de amenințare teroristă.

Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, a fost condamnat la 21 de luni de închisoare pentru că a participat la atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. El s-a numărat printre sutele de protestatari condamnați care au primit o grațiere din partea lui Trump în prima zi a președintelui republican la Casa Albă.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: gratiat asalt Capitoliu amenintare parlamentar
